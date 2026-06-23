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Esports

El CTJ Bages i Moianès suma un or i dos bronzes al Campionat de Catalunya de Kyus

La delegació completa una destacada actuació amb tres places de finalista entre els set millors de Catalunya

  • Les tres judokes del CTJBM que van obtenir medalla al Campionat de Catalunya de Kyus -

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 07:04

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat una notable actuació al Campionat de Catalunya de Kyus, celebrat aquest cap de setmana. La delegació va aconseguir tres medalles -una d'or i dues de bronze- i tres classificacions més entre els set millors competidors de les seves categories, confirmant el bon moment de forma del judo del territori.

Milena Gállego es proclama campiona de Catalunya

El principal èxit de la jornada va arribar de la mà de Milena Gállego, que es va proclamar campiona de Catalunya en la categoria de menys de 52 quilos després d'una gran competició que li va permetre pujar al graó més alt del podi.

La judoka va liderar una destacada actuació col·lectiva del CTJBM en un dels campionats de referència del calendari català.

Dues medalles de bronze per completar el podi

La representació bagenca també va sumar dues medalles de bronze. Clàudia Terradellas va aconseguir el tercer lloc en la categoria de menys de 48 quilos, mentre que Anastasia Onezashvili va repetir resultat en menys de 70 quilos.

Amb aquests resultats, el CTJBM va tancar la competició amb tres metalls i una presència destacada en diverses categories.

Tres places de finalista

Més enllà de les medalles, diversos judokes del centre van quedar molt a prop del podi. Ionel Balaneanu va finalitzar en cinquena posició en menys de 66 quilos, el mateix resultat que va obtenir Maria Nos en la categoria de menys de 63 quilos.

Per la seva banda, Ramon Soler va completar una bona actuació en menys de 73 quilos, assolint la setena posició final.

Bona participació de tota la delegació

La representació del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès es va completar amb la participació de Lluc Singla i Genís Serrat, que també van oferir un bon rendiment sobre el tatami.

Amb aquest balanç, el CTJBM reafirma el seu treball de formació i tecnificació, situant diversos dels seus esportistes entre els millors judokes catalans de les categories Kyus.

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