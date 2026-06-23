L'Avinent Manresa suma set medalles al Campionat de Catalunya sub18 i sub23

L'Avinent Manresa ha tancat amb un balanç de set medalles la seva participació al Campionat de Catalunya sub18 i sub23, celebrat aquest diumenge al Complex Esportiu de Palau Sacosta de Girona. El club bagenc va aconseguir dos títols catalans, tres subcampionats i dos bronzes en una competició que va reunir els millors atletes de les dues categories i que va servir de prova per al Campionat de Catalunya absolut que acollirà aquest mateix escenari el pròxim 4 de juliol.
Dues victòries destacades per a l'equip manresà
Les actuacions més destacades de la jornada van arribar de la mà de Martí Serra i Adrià Caso. En categoria sub23, Serra es va proclamar campió de Catalunya de salt amb perxa després de superar els 5,35 metres, una marca que, a més, va establir un nou rècord dels campionats.
Per la seva banda, Adrià Caso va dominar amb autoritat la final dels 800 metres llisos sub18. El migfondista manresà es va imposar amb un temps d'1 minut, 55 segons i 72 centèsimes, aconseguint així el títol català de la categoria.
Tres medalles de plata en categoria sub23
L'Avinent Manresa també va sumar tres subcampionats de Catalunya. Mar Santanach va obtenir la medalla d'argent en llançament de martell amb un millor intent de 53,34 metres, mentre que Aisha Mariche va ser segona en javelina gràcies a un llançament de 39,10 metres.
La tercera plata va arribar en els 5.000 metres llisos, on Jofre Roca, atleta gironí integrat a les files de l'Avinent Manresa, va completar una gran cursa per acabar segon amb una millor marca personal de 14'38"73.
Dos bronzes per completar la collita
El medaller manresà es va completar amb dues medalles de bronze. Carles Mestre va pujar al tercer esglaó del podi en els 800 metres llisos sub23 després d'aturar el cronòmetre en 1'53"15.
També va aconseguir el bronze Joan Jiménez en la prova de salt d'alçada, superant el llistó situat a 1,96 metres.
Una jornada exigent a Girona
La competició es va desenvolupar al llarg de tretze hores en una intensa jornada atlètica a les renovades pistes de Palau Sacosta. El campionat va servir com a test organitzatiu de cara al Campionat de Catalunya absolut, que es disputarà en aquest mateix recinte gironí el pròxim 4 de juliol.
Amb aquestes set medalles, l'Avinent Manresa continua demostrant la solidesa del seu planter i manté la seva presència destacada entre els clubs de referència de l'atletisme català.