L'Avinent Manresa sub16 es proclama campió de Catalunya de clubs

La formació sub16 de l'Avinent Manresa s'ha proclamat campiona de Catalunya de clubs després d'imposar-se amb autoritat en el Campionat de Catalunya disputat aquest dissabte a les pistes d'atletisme de Castellar del Vallès. Amb un total de 103 punts, els manresans van superar la Unió Colomenca Atletisme i L'Hospitalet Atletisme, revalidant així el títol català que ja havien conquerit durant la temporada d'hivern en pista coberta.
Domini manresà en la classificació final
L'Avinent Manresa va liderar la classificació final amb 103 punts, per davant de la Unió Colomenca Atletisme, que en va sumar 97, i de L'Hospitalet Atletisme, amb 91. La competició va reunir un total de vuit clubs, en una jornada marcada per l'alt nivell competitiu dels joves atletes.
Aquest nou èxit confirma la solidesa de la base atlètica manresana, que continua acumulant resultats destacats en les principals competicions catalanes.
Cinc victòries per assegurar el títol
La victòria de l'Avinent Manresa es va construir gràcies a diverses actuacions destacades. Arnau Piqué es va imposar en la prova dels 1.000 metres llisos amb un temps de 2'47"59, que representa la seva millor marca personal.
També va pujar al graó més alt del podi Oriol Huch en els 3.000 metres llisos, amb un registre de 10'13"48, mentre que Hugo Gallardo va dominar els 100 metres tanques amb una marca de 13"82, que va establir un nou rècord dels campionats.
En la disciplina de marxa, Pere Augé va aconseguir la victòria en els 3.000 metres marxa amb un temps de 15'31"84.
Triomf en el relleu 4x300 metres
La cinquena victòria manresana va arribar en la prova de relleus 4x300 metres. El quartet format per Augé, Piqué, Huch i Fernández va completar una gran actuació per imposar-se amb un temps de 2'42"77.
Amb aquest resultat, l'Avinent Manresa culmina una temporada excel·lent en categoria sub16, sumant el títol català de clubs a l'aire lliure al que ja havia aconseguit durant l'hivern en pista coberta.