El manresà Thierno Diallo busca protagonisme als Jocs del Mediterrani

Manresa té representació als Jocs del Mediterrani de Taranto (Itàlia) amb la participació del gimnasta de l'Egiba Thierno Diallo Boubacar, integrant de la selecció espanyola de gimnàstica artística masculina. La competició arrenca aquest cap de setmana i s'allargarà fins a mitjans de la setmana vinent, amb la presència dels millors esportistes dels països de la conca mediterrània.
Diallo es troba a Itàlia des de dijous, on ha participat en les sessions d'entrenament lliure i de podi prèvies a l'inici de la competició. El manresà formarà part de l'equip espanyol masculí juntament amb Joel Plata, Ignacio Yockers, Unai Baigorri, Sergio Kovacs i Daniel Carrión.
El concurs per equips obrirà la competició
La participació de Diallo començarà aquest dilluns amb la jornada de qualificació masculina, una prova que també servirà per establir la classificació final per equips. El gimnasta de l'Egiba competirà en els sis aparells de la gimnàstica artística masculina -terra, cavall amb arcs, anelles, salt, paral·leles i barra fixa- dins la modalitat de concurs complet.
Els resultats d'aquesta primera jornada determinaran tant la classificació col·lectiva com els esportistes que accediran a les finals individuals per aparells i al concurs complet.
Opcions de final en l'all-around i als aparells
Dimarts serà el torn de la final individual all-around, que reunirà els millors gimnastes de la fase classificatòria. L'objectiu de Diallo serà situar-se entre els aspirants a les primeres posicions de la classificació general després de completar els sis exercicis.
La competició es tancarà dimecres amb les finals per aparells, reservades als millors especialistes de cada disciplina. El gimnasta manresà aspira a obtenir alguna classificació que li permeti disputar aquestes finals i optar a les posicions de podi.
Una cita internacional de primer nivell
La gimnàstica artística forma part del programa dels XX Jocs del Mediterrani, que enguany tenen lloc a Taranto i reuneixen milers d'esportistes de 26 països. Les proves de gimnàstica es disputen al Palasport Campitelli de Grottaglie i posaran en joc els títols per equips, de concurs complet i de cada aparell.
Per a Thierno Diallo, habitual de les convocatòries internacionals de la selecció espanyola i un dels referents de l'Egiba, la cita mediterrània representa una nova oportunitat per continuar acumulant experiència i resultats en l'elit de la gimnàstica artística.