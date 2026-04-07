Els caminadors de la Sagrada Família impulsen l'activitat física des de fa 15 anys

El grup de caminadors del barri de la Sagrada Família de Manresa s'ha consolidat com una iniciativa comunitària de referència en la promoció de l'activitat física, amb més de quinze anys de trajectòria i una participació habitual d'entre 70 i 80 persones.
Una iniciativa consolidada al barri
Creat fa més de 15 anys, el grup funciona de manera autònoma des dels seus inicis, amb l'única interrupció durant la pandèmia. Al llarg del temps, s'ha convertit en un exemple de promoció de l'activitat física a nivell comunitari, mantenint una participació estable i activa.
Caminades adaptades a tots els nivells
Els participants poden escollir entre diferents modalitats de caminades -curtes, mitjanes i llargues- amb recorreguts que van dels 7 als 20 quilòmetres.
Aquestes sortides s'organitzen diversos dies al mes i s'adapten a diferents nivells d'activitat física, facilitant la participació de perfils diversos.
Moltes de les incorporacions es fan a través del CAP Sagrada Família, en el marc de programes de prescripció social i de salut per fomentar hàbits saludables.
Lideratge i suport professional
Actualment, el grup està liderat per tres pacients experts, formats inicialment des del mateix CAP. A més, compta amb un grup de caminades supercurtes, impulsat pels professionals de fisioteràpia del centre, amb l'objectiu de facilitar la incorporació progressiva de persones amb menor nivell d'activitat.
Una trobada per reforçar vincles
Coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física, celebrat el 6 d'abril, la direcció del CAP Sagrada Família ha lliurat samarretes tècniques amb la imatge de l'ICS Catalunya Central als participants.
Aquesta trobada conjunta ha servit per reforçar els vincles entre els caminadors i facilitar la integració de nous membres.
Participació en una caminada oberta
En el marc d'aquesta celebració, el grup participarà el pròxim 9 d'abril en una caminada amb sortida a les 9 del matí des del parc de l'Agulla. L'activitat, amb un recorregut semicircular de 6 quilòmetres, està organitzada per Creu Roja i és oberta a tota la ciutadania, amb la col·laboració de l'ICS, Althaia i Sant Andreu Salut.