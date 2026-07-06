L'Avinent Manresa suma 16 medalles al Campionat de Catalunya màster a Sabadell

L'Avinent Manresa ha signat una destacada actuació aquest diumenge al Campionat de Catalunya màster disputat a Sabadell, on ha aconseguit un total de 16 medalles. El club bagenc ha pujat nou vegades al graó més alt del podi, ha sumat sis subcampionats i un bronze en una competició disputada sota unes temperatures molt elevades.
Nou títols catalans per als atletes manresans
Els campions de Catalunya de l'Avinent Manresa han estat Sancho Ayala, vencedor als 5.000 metres M55 amb un temps de 17'08"86; Manela Martínez, que ha fet doblet en els 400 i els 800 metres F65 amb registres d'1'30"59 i 3'17"12, i Montserrat Prat, que s'ha imposat en el salt amb perxa F60 amb una marca de 2,61 metres.
També han aconseguit el títol Maite Marzo als 300 metres tanques F50 (50"45), Alicia Hernández al triple salt F65 (9,07 metres), Laura Vílchez als 1.500 metres F40 (5'16"02), Sergi Martínez als 800 metres M45 (2'10"01), i Lourdes Rossinyol en el llançament de pes F65, amb un millor intent de 9,05 metres.
Sis subcampionats i un bronze
La representació manresana també ha sumat sis medalles de plata. Sergi Martínez ha estat segon als 400 metres M45 (54"59), mentre que Lourdes Rossinyol ha repetit podi amb el segon lloc en martell F65 (18,83 metres).
Les altres plates han estat per a Lluís Borràs en salt d'alçada M65 (1,28 metres), Marc Vallbona als 200 metres M45 (26"00), David Díaz als 200 metres M55 (26"31) i Anna Circuns als 400 metres F40 (1'05"76).
El balanç s'ha completat amb la medalla de bronze de Marc Romero als 400 metres M50, amb un registre d'1'06"57.
Una actuació molt completa
Amb aquestes 16 medalles, l'Avinent Manresa ha tornat a demostrar el bon nivell de la seva secció màster, protagonitzant una de les actuacions més destacades del Campionat de Catalunya celebrat a Sabadell malgrat les exigents condicions meteorològiques que han marcat la jornada.