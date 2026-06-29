L'Egiba és subcampiona de la Lliga Iberdrola després d'una final marcada per les caigudes

L'Egiba ha tancat la temporada de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística amb una meritòria segona posició a la final disputada aquest cap de setmana. El conjunt manresà, que havia dominat la fase regular després d'imposar-se en els dos enfrontaments previs, ha sumat 188.333 punts, només superat pel CGA L'Hospitalet (190.034). El podi l'ha completat el Xelska Illes Balears (187.001), mentre que el Gym-Val ha estat quart amb 182.634 punts.
Diverses caigudes condemnen les opcions de títol
L'Egiba arribava a la gran final com un dels principals favorits després d'haver liderat amb autoritat la fase regular. A més, aquesta edició estrenava un nou sistema de puntuació en què, per primera vegada, comptaven les quatre millors notes de cada club, en lloc de les tres que puntuaven fins ara.
Malgrat això, l'equip bagenc no ha pogut mantenir el nivell mostrat durant la temporada i diversos errors han acabat decantant el títol cap al conjunt de l'Hospitalet.
L'entrenador de l'Egiba, Xavi Casimiro, ha explicat que la competició ha quedat marcada per "tres caigudes a barra" i "una caiguda també a paral·leles", a més d'un rendiment inferior a l'habitual en aquest aparell. "Podíem guanyar-ho perfectament, però la competició de quatre a quatre va com va. Vam entrar tres caigudes i cada caiguda és un punt directe", ha resumit.
El tècnic també ha destacat que les dues principals referents, Laia Font i Lorena Medina, no van poder competir al seu millor nivell. "La Laia no estava fineta, encara no va poder fer els seus exercicis, i la Lorena també. Són les dues més fortes i sempre ens entren millors aparells", ha explicat.
Satisfacció continguda després d'haver liderat la temporada
Tot i el subcampionat, Casimiro reconeix que l'equip marxa amb una sensació agredolça. "Segones no és un mal resultat, però veníem de liderar molt bé la fase regular i et queda aquella sensació d'ostres", ha admès.
A nivell individual, Laia Font ha signat la tercera millor puntuació de la competició, mentre que Lorena Medina ha estat quarta i Maria Comallonga ha acabat en vuitena posició. En aquesta final no hi ha pogut participar Tisha Volleman, amb compromisos al seu país d'origen.
Després d'aquesta final, l'Egiba ja centra tots els esforços en el Campionat d'Espanya, que es disputarà d'aquí a dues setmanes. Posteriorment, el club prepararà la participació de Lorena Medina i Laia Font en els compromisos internacionals de l'Europeu i els Jocs Mediterranis.