Sant Vicenç de Castellet donarà la sortida a la segona etapa de la Volta femenina

Sant Vicenç de Castellet tornarà a ser protagonista de la Volta Ciclista a Catalunya aquest dissabte amb la sortida de la segona etapa de la competició femenina. El municipi acollirà la presentació dels equips i l'inici d'un recorregut de 130 quilòmetres que portarà el pilot fins a la Molina.
Sortida des de l'espai U d'Octubre
La segona etapa de la Volta Ciclista femenina arrencarà aquest dissabte quan passin 5 minuts de 3/4 de 10 del matí des de l'espai U d'Octubre de Sant Vicenç de Castellet. Abans de la sortida, a partir de les 9 del matí, es durà a terme el control de firmes i la presentació oficial dels equips participants.
La prova reunirà un pilot format per 160 ciclistes i comptarà amb algunes de les principals figures del ciclisme femení internacional. Entre les participants destaca la catalana Paula Blasi, una de les revelacions de la temporada, així com la neerlandesa Marianne Vos, triple campiona del món i guanyadora de la Volta l'any 2024.
L'etapa unirà Sant Vicenç de Castellet i la Molina en un recorregut exigent de 130 quilòmetres.
Crida a convertir la jornada en una festa del ciclisme
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha fet una crida a la ciutadania i als aficionats al ciclisme perquè surtin al carrer i acompanyin la sortida de la competició.
La prova comptarà amb la participació de cinc equips professionals World Tour i cinc més de la categoria ProTeams, fet que garantirà la presència d'algunes de les millors corredores del panorama internacional.
El consistori manté un acord de tres anys amb la Volta Ciclista a Catalunya i ja ha avançat que el municipi tornarà a ser punt de sortida d'una etapa l'any vinent, en aquest cas de la competició masculina.
Afectacions de trànsit i aparcament
La celebració de la prova comportarà diverses restriccions de mobilitat. La circulació de vehicles quedarà tallada dissabte entre les 8 del matí i les 11 del matí als carrers Barcelona i Mestre Massana.
També es prohibirà temporalment el pas de vehicles durant el recorregut del pilot pel passeig de Francesc Macià, el passatge dels Catalans, la plaça del Pi, l'avinguda Secretari Canal i el carrer Eduardo Peña.
Pel que fa a l'estacionament, les places d'aparcament de l'entorn de l'espai U d'Octubre quedaran restringides des de les 10 de la nit de divendres fins a 2/4 de 12 del migdia de dissabte.
Dispositiu especial per garantir la seguretat
El recorregut de la cursa dins del municipi començarà a l'espai U d'Octubre i continuarà pel carrer Barcelona, el passeig de Francesc Macià, el carrer del Mestre Massana, el passatge dels Catalans, la plaça del Pi, l'avinguda Secretari Canal i el carrer Eduardo Peña en direcció al Pont de Vilomara.
Per garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment, l'Ajuntament mobilitzarà efectius de la Policia Local, membres de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil i un grup de persones voluntàries que col·laboraran en les tasques de control i seguretat durant el pas del pilot.
Afectacions de trànsit a Manresa pel pas de la Volta
El pas de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya femenina també comportarà afectacions de trànsit a Manresa durant el matí de dissabte. Segons ha informat l'Ajuntament, entre les 9.55 i les 10.20 del matí es produiran talls puntuals de circulació coincidint amb el recorregut de la prova per diversos punts de la ciutat.
Les ciclistes entraran a Manresa procedents del Pont de Vilomara per la carretera BV-1225 i travessaran el polígon industrial de Bufalvent pels carrers Narcís Monturiol i la carretera del Pont de Vilomara. Posteriorment abandonaran la ciutat per la C-55 en direcció a Sant Fruitós de Bages i també es veurà afectada la circulació a la C-16c en sentit Sant Fruitós.
Per reduir les molèsties als conductors, es preveuen desviaments alternatius pels carrers pròxims no afectats pel pas de la caravana ciclista. Els serveis de transport públic interurbà també adaptaran els seus recorreguts durant la franja horària dels talls.