Una quarantena de karatekes participen en el segon Seminari d'Esport7 Karate JKA Manresa

Manresa va acollir dissabte la segona edició del Seminari d'Esport7 Karate JKA Manresa, una trobada que va reunir una quarantena de karatekes per aprofundir en la pràctica del karate tradicional sota la direcció del reconegut mestre Jean-Pierre Fischer, una de les figures internacionals més destacades de la Japan Karate Association (JKA).
La jornada es va desenvolupar en dues sessions, una al matí i una altra a la tarda, amb un programa centrat en el perfeccionament tècnic i l'estudi dels fonaments de la disciplina.
Treball de tècnica, kates i aplicacions
El seminari va començar amb una sessió dedicada al kihon, la base tècnica del karate, en què els participants van treballar els aspectes biomecànics i els detalls d'execució dels moviments per millorar-ne la precisió.
Pel que fa als kata, durant el matí es va aprofundir en el So no ichi, mentre que la sessió de la tarda es va centrar en el Gojushiho dai, una forma de nivell superior. A més de la pràctica del kata, els assistents van poder analitzar-ne diverses aplicacions reals (bunkai), amb l'objectiu d'entendre'n el significat i la utilitat en situacions pràctiques.
La jornada es va tancar amb un torn obert de preguntes, en què els participants van poder plantejar dubtes tècnics i filosòfics directament al mestre Jean-Pierre Fischer.
Des d'Esport7 Karate JKA Manresa han valorat molt positivament aquesta segona edició del seminari i han expressat el seu agraïment tant al mestre convidat com a tots els karatekes participants per la implicació i el nivell de compromís mostrat al llarg de la jornada.