Viladordis celebrarà diumenge la segona Fira de Nadal amb més de 25 parades

Viladordis tornarà a omplir-se d'ambient festiu aquest diumenge 23 de novembre amb la celebració de la segona edició de la Fira de Nadal, una proposta organitzada pel Casal de Viladordis que arriba després de l'èxit de l'any passat i que ja compta amb més de 25 parades inscrites.
La fira obrirà portes a les 10 del matí, amb parades d'articles nadalencs, productes artesans, solidaris i de proximitat, distribuïdes tant a l'interior com a l'exterior del Casal. Els assistents també podran esmorzar al mateix recinte, que es convertirà en punt de trobada per a veïns i visitants.
Un dels moments destacats serà el concert solidari per la Marató de 3CAT, a les 12 del migdia, a càrrec de Gemm Sol i la seva banda. L'actuació, organitzada amb el suport de les Cases de la Música de Manresa i l'Ajuntament de Manresa, es farà en format de taquilla inversa per tal que tots els ingressos es destinin a la Marató, dedicada enguany al càncer.
Al llarg de la jornada també se celebrarà un sorteig de productes cedits pels paradistes i d'una capsa d'experiències de Fent País. Les butlletes es podran aconseguir comprant a les parades de la fira.
A les 2 s'iniciarà el dinar popular, que també destinarà els beneficis a la Marató.