El PSC trenca el «cordó sanitari» a Vox i encén el ple de Manresa en proposar reformar el ROM

El ple municipal d’aquest dijous a l'Ajuntament de Manresa ha viscut una situació inèdita que ha trencat l'estratègia habitual dels grups de la corporació davant les propostes de Vox. Fins ara, la regidora d'ultradreta, Inmaculada Cervilla, topava de portes endins amb el silenci dels altres 24 regidors, que rebutjaven les seves mocions directament en la votació sense obrir cap mena de debat. Tot i això, la intervenció del portaveu del PSC, Anjo Valentí, per respondre a una moció de Vox contra el govern de Pedro Sánchez, ha fet saltar pels aires aquesta dinàmica. La proposta de Valentí de reformar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per vetar textos que continguin "discursos d'odi" ha provocat el rebuig frontal de la CUP-Fem Manresa i de Junts, que han acusat els socialistes d'error estratègic i de voler modificar les normes de joc perquè les crítiques no els agraden.
Una resposta fora de guió que trenca el front comú
La sessió transcorria sota els paràmetres habituals quan Cervilla va defensar una moció de caire estatal per denunciar la "degradació institucional i econòmica" d'Espanya i demanar eleccions de manera immediata, titllant l'executiu del PSOE de "govern mafiós". En lloc del silenci pactat de facto, el socialista Anjo Valentí va demanar la paraula "per al·lusions".
Tot i assegurar que no volia entrar en el fons del text, Valentí va posar el focus en la forma: "acceptar aquesta moció amb aquestes acusacions directes a un govern escollit democràticament pensem que està fora d'un marc democràtic de debat". Per aquest motiu, el portaveu del PSC va proposar formalment als grups obrir un debat per reformar el ROM i facultar la secretaria general per retirar aquells textos escrits que incorrin en "injúries" o que alimentin un "delicte d'odi".
CUP i Junts acusen el PSC de "donar corda" a l'extrema dreta
La reacció de la resta de forces de l'oposició no es va fer esperar, no pas per defensar Vox, sinó per carregar contra la inoportunitat de la intervenció del regidor socialista. El portaveu de la CUP-Fem Manresa, Jordi Trapé, es va mostrar sorprès i visiblement molest amb el PSC: "des d'aquí s'han portat mocions que són racistes, classistes i aberrants històricament, i mai no s'ha posat sobre la taula aquest fet. En canvi, quan s'ataca Pedro Sánchez, demanem reformar el ROM". Trapé va reblar que el camí correcte és el que s'havia fet sempre: "24 vots en contra, el seu únic vot a favor, i ningú parla. Crec que la seva intervenció és un error".
En la mateixa línia es va expressar Ramon Bacardit, cap de files de Junts, que va titllar de "molt desafortunada" la posició de Valentí. "El ROM no s'ha de canviar. El que s'ha de fer és no donar cova a aquestes intervencions, i vostè, precisament, és el que ha fet: donar-li cova", va retreure el juntaire al regidor del PSC, tot avisant que el seu grup s’oposarà "fermament" a qualsevol modificació del reglament pel simple fet que "el que es diu no agrada". Bacardit va recordar que si un text és constitutiu de delicte, s'ha d'anar als tribunals, i que l'ordre del dia ja depèn exclusivament de la potestat de l'alcalde.
El PSC es manté ferm en el "filtre" dels textos
Davant les crítiques rebudes per haver entrat al drap i revifar el protagonisme de la regidora de Vox, Valentí va voler fixar de nou la seva posició en el segon torn de paraula. El portaveu socialista va insistir que la modificació del ROM no busca limitar la llibertat d'expressió en els debats orals, sinó establir un filtre des de secretaria per a les propostes que arriben per escrit. Segons el líder local del PSC, cal evitar que entrin al registre documents que continguin "xenofòbia, racisme o acusacions sense una base legal o sentenciada", per tal d'estalviar al ple "debats estèrils que fan perdre el temps".
Per la seva banda, la regidora de Vox, Inmaculada Cervilla, va aprofitar la fractura dels partits arran de la polèmica per llançar dards a tothom, acusant l'esquerra de pretendre instaurar una "dictadura" i ironitzant sobre la nul·la entesa entre les forces del consistori. Finalment, la moció va seguir el guió previst en la votació, tot i que amb un resultat lleugerament diferent de l'habitual: va ser rebutjada amb 22 vots en contra de la gran majoria de l'arc municipal, l'únic vot a favor de Vox i dues abstencions del grup d'Impulsem.