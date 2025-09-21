Els Comuns porten al Consell Comarcal una moció per condemnar el genocidi a Gaza

Els Comuns presentaran aquest dilluns, 22 de setembre, al ple del Consell Comarcal del Bages una moció que demana condemnar el genocidi a Gaza i denunciar les vulneracions del dret internacional comeses per l'Estat d'Israel. El text també reclama l'alto el foc immediat i permanent, l'aixecament del bloqueig a Gaza i el compliment de les resolucions de Nacions Unides sobre l'ocupació dels territoris palestins.
La proposta, que incorpora l'àmbit esportiu, fa extensiu el suport als grups d'animació del Baxi Manresa que s'oposen a la celebració del partit contra el Hapoel Jerusalem. Els Comuns consideren que, davant d'un genocidi, "no hi ha equidistància possible" i afirmen que el municipalisme "no pot ser neutral entre qui oprimeix i qui resisteix per viure".
Contingut de la moció
La moció insta el Consell Comarcal a condemnar explícitament les accions militars d'Israel, donar suport als mecanismes de responsabilitat jurídica i diplomàtica com el Tribunal Penal Internacional, i rebutjar qualsevol relació institucional amb empreses que operin en assentaments il·legals o vulnerin greument els drets humans. També es demana reforçar protocols contra l'antisemitisme i la islamofòbia, aprovar criteris de contractació pública responsables i excloents, i evitar la normalització d'aquestes vulneracions en l'àmbit cultural i esportiu.
En l'àmbit esportiu, a més de donar suport als grups del Nou Congost, es rebutja la participació d'equips israelians en esdeveniments com la Volta a Catalunya o el Tour de França 2026 si passen per municipis catalans. El text també exigeix mesures per impedir el trànsit d'armes destinades a Israel i expressa suport a la Global Sumud Flotilla, una iniciativa d'ajuda humanitària que va sortir del Port de Barcelona amb destinació a Gaza i que recentment va patir atacs en el seu trajecte.
Crida al compromís institucional
Els Comuns subratllen que el municipalisme i els òrgans comarcals tenen la responsabilitat de posicionar-se activament. "Ens hem de comprometre a actuar amb totes les eines al nostre abast per posar fi al genocidi, protegir la població palestina i contribuir a una pau justa i duradora", recull el text. La moció també preveu traslladar els acords al Govern de l'Estat, a la Generalitat, a institucions europees i a entitats com la Comunitat Palestina de Catalunya, l'ONU i l'UNRWA.