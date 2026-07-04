Els Comuns demanen la compareixença de Paneque i Nadal pels semidirectes Manresa-Barcelona

Els Comuns han reclamat al Govern de la Generalitat que recuperi de manera immediata els trens semidirectes entre Manresa i Barcelona i han registrat una bateria de preguntes al Parlament per conèixer els motius pels quals el nou Pla de serveis ferroviaris 2030-2040 situa el retorn d'aquest servei en l'horitzó del 2040. La formació també ha demanat la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
Preguntes sobre el retard en la recuperació del servei
El portaveu dels Comuns a la Comissió de Territori i Habitatge, Lluís Mijoler, considera "inacceptable" que la recuperació dels trens semidirectes s'ajorni quinze anys més, tenint en compte que aquest servei ja va funcionar entre els anys 2014 i 2022 amb sis circulacions diàries entre Manresa i Barcelona.
En les preguntes registrades, el diputat demana al Govern quina justificació tècnica, operativa o política hi ha per no restituir un servei que ja existia i per què el Pla de serveis ferroviaris no en preveu la recuperació entre els anys 2027 i 2030. També pregunta si la Generalitat ha mantingut converses o ha fet gestions amb Renfe i Adif per avançar-ne el retorn.
Demanen conèixer els obstacles
Els Comuns també volen saber qui va prendre la decisió de suprimir els trens semidirectes l'any 2022 i quins són els obstacles que, segons el Govern, impedeixen recuperar-los ara, encara que sigui de manera parcial o progressiva.
A més, reclamen saber si s'ha elaborat algun estudi específic sobre la restitució immediata del servei i, en cas afirmatiu, conèixer-ne les conclusions. Si no existeix aquest estudi, demanen que s'expliquin els motius pels quals no s'ha dut a terme.
Compareixences al Parlament
Paral·lelament, la formació ha sol·licitat la compareixença del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, perquè informi sobre la decisió de no recuperar els trens semidirectes abans del 2040 i sobre el calendari previst per restituir aquest servei.
També ha demanat la compareixença de la consellera Sílvia Paneque perquè doni explicacions sobre el conjunt del Pla de serveis ferroviaris 2030-2040.
Els Comuns s'afegeixen així a les institucions i partits del Bages que en els darrers dies han expressat el seu rebuig a l'ajornament dels semidirectes fins al 2040 i reclamen que Generalitat, Renfe i Adif estudiïn alternatives per recuperar aquest servei abans que s'executin les grans actuacions ferroviàries previstes a llarg termini.