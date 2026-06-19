ERC Bages reivindica tres anys de lideratge municipal i fixa reptes de futur

ERC Bages ha reunit aquest divendres a Sallent els seus alcaldes i alcaldesses per fer balanç dels tres anys de mandat municipal i traçar les prioritats per al darrer any abans de les eleccions. La formació ha reivindicat el seu lideratge al territori, amb catorze alcaldies, i ha defensat la tasca dels governs republicans en la transformació dels municipis i la millora dels serveis públics.
ERC es reivindica com la primera força municipal del Bages
La trobada ha comptat amb la participació del president comarcal d'ERC Bages, Salvador Busquets; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, i l'alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, a més d'altres batlles republicans de la comarca.
Busquets ha destacat que "ERC és la principal força municipal del Bages perquè és una eina útil al servei dels municipis i de la seva gent". El president comarcal ha assegurat que els alcaldes i alcaldesses republicans "governen des de la proximitat, escoltant la ciutadania i treballant perquè tots els pobles i ciutats tinguin oportunitats".
També ha assenyalat que els principals objectius per a l'últim any de mandat passen per la millora dels serveis públics, la transformació urbana, la reivindicació d'infraestructures pendents i la defensa de la convivència davant dels discursos d'odi.
Manresa, motor de la comarca
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha reivindicat el paper de la capital com a element tractor del conjunt del territori. "Una Manresa més forta fa un Bages més fort", ha afirmat. Aloy ha defensat una capitalitat "oberta, dialogant, cooperativa i útil" i ha destacat projectes com la Fàbrica Nova, el Nou Congost, el Pla de Barris o la implantació de la tarifa plana d'aparcament de 24 hores per menys de cinc euros. També ha posat en valor les dades d'ocupació de la ciutat i el treball conjunt per reclamar actuacions estratègiques com el desdoblament de la C-55, l'alliberament de la C-16 o la millora de les connexions ferroviàries i del transport públic.
L'habitatge i la cohesió territorial, entre les prioritats
Per la seva banda, l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha defensat el municipalisme de proximitat i ha remarcat que governar significa "ser al costat de la gent, escoltar, trepitjar carrer i treballar amb entitats, associacions, escoles, comerços, joves i gent gran".
Aliste ha reivindicat la diversitat territorial del Bages i ha advertit que "cap municipi pot quedar enrere". En aquest sentit, ha situat l'accés a l'habitatge com un dels grans reptes de futur per garantir l'arrelament de la població, el relleu generacional i la vitalitat dels pobles i ciutats de la comarca.
Reindustrialització i treball conjunt des del Consell Comarcal
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha tancat l'acte reivindicant la importància del treball supramunicipal. "Quan el Consell Comarcal funciona, el Bages funciona millor", ha assegurat.
Hernàndez ha destacat el paper de l'ens comarcal per donar suport als ajuntaments, reforçar els serveis públics i garantir oportunitats arreu del territori. També ha posat l'accent en la necessitat d'impulsar la reindustrialització de la comarca i ha assenyalat el futur Pacte per la Indústria del Bages com una eina per generar consens entre administracions, empreses, sindicats, centres de formació i agents econòmics i socials.
ERC Bages ha conclòs l'acte reiterant la seva voluntat de continuar impulsant projectes de transformació als municipis, reclamar infraestructures pendents i reforçar la convivència. "El Bages només avançarà de veritat si avança sencer", han remarcat els representants republicans.