Jéssica Albiach dona suport a la plataforma Per un Moià Viu contra l'ampliació de l'escorxador

La presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha expressat el seu suport a la plataforma Per un Moià Viu després de reunir-s'hi a la capital del Moianès. Albiach ha qüestionat la decisió de l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, de continuar amb el projecte d'ampliació de l'escorxador i la construcció d'una planta de biogàs, tot i el rebuig majoritari de la ciutadania en la consulta popular .
Reunió amb la plataforma i representants dels Comuns
La trobada ha tingut lloc a Moià i ha comptat també amb la presència del coordinador dels Comuns a la Catalunya Central, Josep Joan Roda, així com d'altres membres de l'executiva territorial. Durant la reunió, la plataforma Per un Moià Viu ha exposat la seva preocupació pel fet que l'executiu municipal tiri endavant el projecte malgrat el resultat "rotund" del no a la consulta ciutadana.
Albiach ha escoltat les reivindicacions del col·lectiu i ha volgut reiterar el suport polític dels Comuns tant des del Parlament com des del territori.
Crítiques pel consum d'aigua en plena emergència climàtica
La presidenta dels Comuns ha recordat que ja el març del 2024, quan el govern municipal va anunciar la voluntat d'ampliar l'escorxador, el seu partit es va posar a disposició de la plataforma. En aquest sentit, ha subratllat que en el programa electoral dels Comuns a les darreres eleccions catalanes ja es contemplava la retirada del projecte.
Albiach ha argumentat que l'ampliació no és viable en un context d'emergència per sequera, tenint en compte que l'escorxador ja consumeix aproximadament el 25% de l'aigua del municipi i que, amb l'ampliació, podria arribar al 50%. A més, ha denunciat el que ha qualificat d'"abús" en l'ús de l'aigua per part d'una indústria privada que, segons ha explicat, "sacrifica diàriament molts més porcs dels autoritzats", fet pel qual ja ha estat denunciada i sancionada.
Afectació a un espai natural protegit
Un altre dels arguments exposats per Albiach és l'impacte territorial del projecte. Segons ha explicat, l'ampliació afectaria el Pla de Castellnou, una zona natural protegida pel Pla Territorial de la Catalunya Central i pel planejament urbanístic vigent de Moià. En aquest espai també s'hi troba el Castellnou de la Plana, catalogat com a Bé d'Interès Cultural.
Per aquest motiu, Albiach ha defensat que no es pot donar suport a una actuació que comprometi tant el patrimoni natural com el cultural del municipi.
Defensa del resultat de la consulta popular
La líder dels Comuns ha expressat el suport explícit del seu partit a la plataforma Per un Moià Viu i als col·lectius ecologistes que la integren, i ha assegurat que recolzaran i empenyeran les propostes que sorgeixin per fer efectiu el resultat de la consulta. En aquest sentit, ha remarcat que "la democràcia no és només votar cada quatre anys, sinó també escoltar la ciutadania, especialment quan s'expressa de manera tan clara".
Visita a iniciatives socials del Moianès
En el marc de la seva visita al Moianès, Jéssica Albiach també ha visitat el centre Espai Harmonia i l'Associació ambCavalls, dues iniciatives vinculades a la salut i la natura, per conèixer de prop la tasca que desenvolupen al territori.