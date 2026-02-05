Desplegament policial per quatre desnonaments en un mateix bloc del centre de Manresa

Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat aquest dijous al matí per tallar a vehicles i vianants el carrer Casanova de Manresa, entre el carrer Guimerà i el passeig Pere III, per executar el desnonament de les quatre unitats familiars que viuen en un mateix bloc, a tocar de la façana del BBVA. Els Mossos han arribat a lloc ben d'hora al matí i han tallat els accessos al carrer amb baranes i fileres d'agents que impedien, fins i tot, l'accés a peu als comerços que eren oberts.
Fins al lloc també s'hi han desplaçat activistes de la PAHC Bages, que s'han quedat aturats davant de l'oficina del BBVA del Passeig mentre llançaven proclames antidesnonament, contra la policia i l'especulació immobiliària. La plataforma fa el seguiment de dues de les quatre unitats familiars, una de les quals és un matrimoni amb dos fills menors d'edat.
Tots quatre habitatges estan ocupats i l'Ajuntament de Manresa els havia classificat com a conflictius, de manera que estan sense aigua perquè no poden accedir a un comptador social i els Serveis Socials no han pogut intermediar per abortar o dilatar el llançament. Els propis activistes no entenen aquesta classificació de conflictius i ho atribueixen a que el bloc de quatre pisos "es troba en un enclavament cèntric" de la ciutat.
Tot l'immoble és propietat de la immobiliària La Bolsa de la Vivienda, del mateix passeig Pere III, que va portar als jutjats les quatre ocupacions.
Intensa activitat contra els desnonaments
La lluita no dona tregua. Aquest desnonament múltiple arriba després d'una intensa campanya reivindicativa de la jornada anterior. La PAHC i la COSHAC van ocupar al matí la seu central de Solvia a Barcelona, gestora dels fons Cerverus, per protestar contra les ordres de desnonament del Bloc 8 de Manresa, en paral·lel que intervenien en el Parlament de Catalunya per reclamar que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya expropiï o comprí d'edifici per garantir un habitatge estable per a les sis famílies que hi viuen.
Al vespre, un centenar llarg d'activistes de la PAHC Bages van acampar a la plaça Sant Domènec per fer força amb les mateixes reivindicacions. Al matí, només llevar-se, han desmuntat les tendes i s'han dirigir al carrer Casanova per protestar davant dels Mossos d'Esquadra contra un nou desnonament, en aquest cas múltiple.