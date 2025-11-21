La Setmana dels Drets dels Infants omple la plaça Major amb una gran tribu de 450 escolars

Un total de 450 alumnes de quart de primària d'onze escoles de Manresa han participat aquest divendres en l'acte central de la Setmana dels Drets dels Infants, dedicat enguany al lema El Dret a la Tribu. La plaça Major s'ha convertit en un espai de reivindicació, convivència i festa, on els infants han defensat el dret a créixer envoltats de persones que els estimen i els cuiden.
La plaça Major es converteix en la gran tribu dels infants de Manresa
La plaça Major de Manresa s'ha omplert aquest divendres de música, veus i color en la celebració de l'acte institucional de la Setmana dels Drets dels Infants. Sota el lema El Dret a la Tribu: a estar en família i amb les persones que els estimen, 450 escolars de quart de primària han reivindicat la importància del vincle familiar i comunitari en el desenvolupament dels infants.
L'animador Carles Cuberes Martínez ha conduït la trobada, que ha comptat amb la implicació de les escoles Bages, Les Bases, Fedac Manresa, La Flama, Institut Escola Manresa, La Salle, Oms i de Prat, Pare Algué, Renaixença, Valldaura i Vedruna. Una de les accions centrals de la celebració ha estat la creació simbòlica de la "gran tribu dels infants de Manresa", amb casetes de cartró on s'han dipositat cartes escrites per tots els alumnes amb missatges de suport, integració i esperança.
Un manifest que reivindica igualtat i protecció per a tots els infants
L'acte ha començat amb la intervenció de la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido, que ha destacat la importància del Dia Internacional dels Drets dels Infants i ha felicitat les escoles pel treball previ fet a l'aula entorn del dret a la tribu. Sánchez Pulido ha convidat les famílies i infants a continuar la celebració aquest dissabte amb la Festa dels Drets dels Infants al pati del Casino.
Tot seguit, l'alumnat de l'Institut Escola Manresa ha llegit el manifest d'aquesta edició, on han recordat que "tots els nens i nenes del món tenim els mateixos drets, visquem on visquem". El text també subratlla que la tribu de cada infant no es limita a la família, sinó que l'integren "la comunitat, l'escola, la gent del barri, la ciutat i el nostre ajuntament". Finalment, els infants han fet una crida a governs i adults "per no permetre que cap infant del planeta passi un dia més sense els seus drets garantits".
L'alcalde Aloy reivindica la ciutat com a espai que cuida i protegeix
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha tancat l'acte felicitant els infants pel manifest i per la tasca de reflexió feta a les escoles. Aloy ha valorat de manera molt positiva la temàtica d'enguany, remarcant que "la ciutat també és tribu, una ciutat que ens protegeix i ens estima". També ha recordat la importància del català com a llengua compartida: "a Manresa es parlen moltes llengües, però la llengua catalana ens uneix perquè és la llengua de la nostra tribu". L'alcalde ha encoratjat els infants a "continuar lluitant pels vostres drets".
Les activitats continuen amb gimcana i una gran festa al Casino
La programació de la Setmana dels Drets dels Infants segueix aquesta tarda de divenedres amb una gimcana organitzada per la Ludoteca Ludugurus i la Creu Roja del Bages, adreçada a infants de 4 a 12 anys.
La gran Festa dels Drets dels Infants tindrà lloc aquest dissabte 22 de novembre al pati del Casino, entre les 10.30 h i la 13 h. Hi haurà tallers, jocs, contes i danses, i una nova lectura del manifest a càrrec dels alumnes de l'Institut Escola Manresa.
El programa inclourà un taller de lectura assistida amb gossos, activitats per a infants de 0 a 3 anys, ballada de gegants dels Joves Geganters, contacontes de Maneluti i un final de festa participatiu. Entitats i serveis de la ciutat vinculats a la infància també hi prendran part, reforçant el concepte de comunitat i tribu que defineix aquesta edició.