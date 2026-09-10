Manresa culminarà el Pla de Millora de l'Espai Públic amb l’asfaltatge de Joan Fuster i Pau Casals

L'Ajuntament de Manresa completarà les actuacions d'asfaltatge previstes en el Pla de Millora de l'Espai Públic 2026 amb els treballs als carrers Joan Fuster i Pau Casals, que es faran durant cinc dies en cadascun dels dos vials i comportaran afectacions puntuals a la circulació, l'estacionament i el transport públic.
Joan Fuster, a partir de dilluns
Els treballs al carrer Joan Fuster començaran dilluns 14 de setembre i comportaran el tall del trànsit de vehicles entre la carretera del Pont de Vilomara i l'avinguda dels Països Catalans, en la calçada en direcció als Trullols.
Durant les obres, es mantindrà el trànsit habitual en sentit carretera del Pont de Vilomara des de l'avinguda dels Països Catalans. Al carrer de Mercè Rodoreda, el trànsit es regularà en cul-de-sac, amb accés i sortida pel carrer d'Alvar Aalto.
Els guals del tram afectat es podran utilitzar sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari de treball. També quedarà prohibit estacionar a tot l'àmbit afectat i es traslladaran temporalment les dues àrees de recollida de residus situades als números 2 i 6 del carrer Joan Fuster.
Les obres afectaran igualment el servei de Bus Manresa. La línia 8 Perimetral-Estacions i les línies L6 Festiu i L9 Nocturn patiran modificacions, mentre que la parada Joan Fuster quedarà anul·lada.
L'actuació tindrà una durada prevista de cinc dies: tres dies de tall total i dos dies amb afectacions puntuals per executar els treballs de pintura.
Pau Casals, a partir de dimarts
L'endemà, dimarts 15 de setembre, començaran els treballs al carrer Pau Casals, on es tallarà el trànsit entre els carrers Amadeu Vives i Enric Morera.
Als trams del carrer Lluís Millet propers a Pau Casals es limitarà l'accés als veïns i el trànsit es regularà en cul-de-sac, amb entrada des de la carretera de Santpedor i des del carrer de la Pau.
Com en el cas de Joan Fuster, els guals del tram afectat es podran utilitzar quan l'estat de les obres ho permeti i fora de l'horari de treball. L'estacionament quedarà prohibit a tota la zona afectada.
També es traslladaran temporalment les tres àrees de recollida de residus del número 27 del carrer Pau Casals i dels blocs de La Parada números 1 i 7.
Pel que fa al transport públic, les afectacions incidiran en la línia 2 La Parada, així com en les línies L6 Festiu i L9 Nocturn. La parada La Parada quedarà anul·lada.
Els treballs tindran una durada prevista de cinc dies, amb tres jornades de tall total i dues amb afectacions puntuals per a l'execució de la pintura.
Últimes actuacions del pla d'asfaltatge
Les obres de Joan Fuster i Pau Casals són les últimes actuacions previstes en el marc del Pla de Millora de l'Espai Públic 2026. Durant les darreres setmanes ja han finalitzat els treballs als carrers Carrió, Canonge Muntanyà, plaça Cots, Divina Pastora, Francesc Moragas, Sant Antoni Maria Claret i Josep Guitart. Actualment, el pla també té actuacions en curs als carrers Trieta, Dibuixant Vilanova i Gaudí.