Rajadell s'oposa a la instal·lació d'una torre de 30 metres d'Adif

La instal·lació d'una torre de telecomunicacions de 30 metres d'alçada a l'estació de Rajadell ha generat indignació entre els veïns del municipi i l'Ajuntament. Els veïns han elaborat un manifest i han iniciat una recollida de signatures -ja compten amb una setantena d'adhesions- per reclamar que se suspenguin cautelarment les obres. Per la seva banda, l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, ha lamentat en declaracions a l'ACN que l'Ajuntament està "totalment desemparat" perquè Adif "es basa en la llei ferroviària i no ha de demanar cap permís". Critiquen la falta d'informació i reclamen un canvi d'ubicació de l'antena en una zona més allunyada del poble.
Adif ha començat a instal·lar una torre de 30 metres d'alçada a la zona de l'estació de Rajadell amb l'objectiu de millorar la seguretat ferroviària a la línia Manresa-Lleida mitjançant un sistema digital conegut com a GSM-R. Inicialment, la previsió era que la torre tingués uns 5 metres d'alçada, però tant veïns com Ajuntament critiquen que, a última hora, Adif els ha dit que la torre finalment serà de 30 metres.
Per tot plegat, els veïns han iniciat una recollida de signatures -ja tenen una setantena d'adhesions- i han elaborat un manifest per exigir la suspensió cautelar immediata de les obres i de la posada en funcionament de la infraestructura, anomenada BTS-9, fins que es resolguin les seves reclamacions. Critiquen la "falta de transparència" de la companyia ferroviària i asseguren que el projecte s'ha tirat endavant sense cap procés previ d'informació pública ni participació veïnal.
Una de les queixes principals, a banda de l'alçada, és la ubicació que ha escollit Adif per col·locar la torre. Es tracta de la zona de l'estació de tren, on hi ha habitatges i també negocis de restauració. Un dels impulsors de la recollida de signatures, Emi Fuentes, ha lamentat que "és el lloc menys adient" que podien triar. "Si haguessin seguit la via de tren mig quilòmetre amunt ja no hi hagués hagut cap veí, no entenem qui ha sigut l'il·luminat que ha escollit aquesta ubicació", ha expressat Fuentes.
Exigeixen auditories radioelèctriques independents
Els veïns, a més, també estan preocupats per les possibles emissions que pugui generar la torre de telecomunicacions. Tot i reconèixer que no s'ha acreditat un perjudici sanitari directe, el col·lectiu veïnal exigeix l'aplicació del principi de precaució. D'aquesta manera, demanen que es faci públic el projecte radioelèctric complet (amb potències, orientació i diagrames de radiació) i que, si la torre acaba entrant en funcionament, es facin mesuraments independents dels nivells d'exposició electromagnètica. Aquestes auditories, asseguren els veïns, s'haurien de fer abans de la posada en servei de la infraestructura i en condicions de màxima càrrega de la xarxa, especialment als habitatges més propers.
"Ens sentim totalment desemparats i impotents"
Per la seva banda, l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, assegura que, tot i que l'Ajuntament era coneixedor del projecte des del 2021, se senten "totalment desemparats i impotents". El batlle lamenta una manca d'informació "absoluta".
"Sabíem que havien de col·locar una torre de 5 metres a l'estació i fa un mes i mig ens vam assabentar que seria de 30 metres", ha lamentat Lluch. A més, critica que tota la informació que tenen "no és gràcies a Adif, sinó a través de contactes amb la Generalitat". "Ens han deixat als peus dels cavalls", ha criticat.
Lluch diu que el consistori està lligat de mans i peus, ja que l'empresa "s'empara en la llei ferroviària" per tirar endavant el projecte i, per tant, "no ha de demanar a l'Ajuntament cap llicència d'obres ni res". "Estem totalment desemparats", ha afegit. L'alcalde ha dit que estan al costat de les reclamacions dels veïns i que faran arribar a Adif totes les queixes que es recullin. Amb tot, es mostra escèptic que la companyia faci algun canvi: "És molt difícil perquè és casa seva i fan el que volen".