Sant Fruitós detecta un 88% de residus mal separats en la segona autòpsia de rebuig

La segona autòpsia de residus realitzada durant la Refesta a Sant Fruitós de Bages ha confirmat que el 88,26% del contingut de les bosses de rebuig està mal separat. L'estudi, basat en l'anàlisi de 20 bosses, mostra un volum destacat d'envasos, vidre, cartró, orgànica i objectes reutilitzables que haurien d'haver anat a altres fraccions o a la deixalleria.
Un 88% de residus impropis en el rebuig
La nova autòpsia de residus feta a Sant Fruitós de Bages ha tornat a posar de manifest les mancances en la separació selectiva al municipi. El 88,26% del que contenien les bosses analitzades no hauria d'haver-se dipositat al rebuig, una dada que confirma la persistència d'errors en el triatge de residus domèstics. L'activitat s'ha realitzat en el marc de la Refesta, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania i identificar on es concentren els principals impropis.
Envasos, cartró i vidre: presència elevada en pesos i volums
Entre els materials localitzats, destaquen els envasos de plàstic d'un sol ús, que representen el 9,3% del pes analitzat però un volum molt més significatiu, del 31%. El cartró segueix una pauta similar: un 6% del pes i un 14% del volum total. Tot plegat indica que una part important del rebuig està ocupada per materials reciclables que haurien d'haver anat als contenidors corresponents. Un dels punts més preocupants és la presència de vidre: es van trobar 6 kg d'ampolles i pots, l'equivalent al 17% del total de residus analitzats, que haurien pogut ser reciclats íntegrament si s'haguessin dipositat al contenidor verd.
La fracció orgànica i el malbaratament alimentari
L'autòpsia també evidencia una presència notable de fracció orgànica dins el rebuig, que arriba fins al 30% dels residus analitzats. Tot i que aquesta xifra s'ha reduït respecte de l'estudi anterior del 5 de juny, el malbaratament alimentari es manté en un 14% del total. Això equival a 5,25 kg d'aliments en bon estat, inclosos alguns productes encara dins del seu envàs original, que haurien pogut ser consumits o aprofitats.
Reutilització i deixalleria, assignatures pendents
Entre els residus trobats també apareixen peces de roba, estris de neteja i fins i tot una cadira, objectes que haurien d'haver estat portats a la deixalleria o que podrien haver-se reparat o reutilitzat. La presència d'aquests materials reforça la necessitat d'intensificar la conscienciació sobre la reutilització i la gestió adequada dels residus voluminosos o especials.
Crida a millorar la separació per reduir costos
Davant d'aquestes dades, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages apel·la a la responsabilitat ciutadana per millorar la separació selectiva. L'elevat volum d'impropis a les bosses de rebuig incrementa la taxa que el municipi paga a l'abocador comarcal, fet que té repercussions econòmiques directes. El consistori recorda la importància d'utilitzar correctament els contenidors i de fer un bon triatge per avançar cap a una gestió més sostenible i eficient dels residus.