The Prodigy, Namasenda i WhoMadeWho posen punt final a un Sónar multitudinari

Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i WhoMadeWho han tancat aquest dissabte un Sónar multitudinari. Al voltant de 150.000 espectadors han gaudit del festival en una edició marcada pel canvi de direcció i, també, pel canvi d’ubicació al recinte de Fira Gran Via.
Una de les intervencions més esperades en la darrera jornada ha estat la de la banda de culte britànica The Prodigy, que s’estrenava per primera vegada en aquesta cita musical a l’escenari del SonarClub. Formats a Braintree, Essex, el 1990 pel productor i teclista Liam Howlett, li van prendre el nom al sintetitzador Moog que ell mateix va utilitzar per compondre algunes de les seves primeres maquetes.
Els seus primers llançaments els van situar a l’avantguarda de l’escena rave britànica, però al seu segon àlbum, Music for the Jilted Generation, ja van fusionar el breakbeat amb el punk i l’industrial. Aquesta voluntat d’experimentar i incorporar altres estils ha estat una constant al llarg de la seva carrera i els ha consolidat com un dels grups més importants de la música de ball.
A The Prodigy va seguir un altre dels reclams de la nit, el concert de Namasenda a l’escenari del SonarHall. La cantant i compositora sueca és coneguda pels seus llançaments de pop i música electrònica, que aborda sempre des d’una visió personal i lírica. Aquest 2026, l'artista ha estrenat el seu nou treball, Limbo, que compta amb temes com ara Miami Crest, Madonna, Love Island o el ja reconegut senzill Cola.
Pel que fa a l’escenari de SonarVillage, hi havia programat el trio danès WhoMadeWho, conegut per combinar l’electrònica amb la precisió del jazz i la potència del rock. La banda ja havia passat pel festival barceloní el 2014 i ha tornat a fer acte de presència més d’una dècada després per desplegar davant dels assistents un bon tast de la seva trajectòria musical.
Més de cent actuacions
La darrera jornada del Sónar també ha comptat amb la intervenció d'Ogazón, Don Dolla, Modeselektor, Joy Orbison, Melvo Baptiste, PETERBLUE, SALOME, Amelie Lens i Danielle b2b Ryan Elliott. L'últim espectacle que s'ha fet ha anat a càrrec del duet grec ANNĒ & Sera J.
En total, la 33a edició del festival ha comptat amb una programació de més d’un centenar d’actuacions entre les quals han destacat noms com, per exemple, el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Reinier Zonneveld, el xou audiovisual de Daito Manabe, el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d’improvisació en format 360º STOOR Live, protagonitzat per Speedy J.