Matemàtiques i els pares

La selectivitat ha passat com un tren a tota velocitat, però per a alguns ha estat un Rodalies de l'R3. Milers de famílies han posat el crit el cel per l'examen de Matemàtiques. La nota mitjana de la prova va ser un suspens, amb un contundent 4,18, que ha aixafat les expectatives de molts estudiants de poder entrar a algunes carreres. Malgrat la situació, adversa per bona part dels joves que van fer l'examen, una tendència social ha aflorat després d'aquests resultats: els pares i mares al rescat dels seus fills i filles.
Un miler de famílies han signat una petició perquè es revisi l'examen, que consideren "un desafiament" per als seus fills. Aquest reclam semblaria quelcom a prendre's seriosament si no es consultés la comunitat educativa de Matemàtiques i als correctors de les PAU. Tots dos grups consideren que sí, la prova va ser d'un nivell lleugerament elevat de l'any anterior, però el problema no el té la selectivitat, el problema el tenen les escoles d'origen i els alumnes.
En un context d'inflació sostinguda de les notes de molts menors en etapes sensibles, com l'ESO o el Batxillerat, el cop de realitat pot arribar en certes matèries de les PAU. Lluny de la frivolitat i l'enamorament de la nostàlgia, només cal veure les xifres mitjanes de les assignatures comunes de l'última dècada de la selectivitat. Sempre hi ha entrebancs, hi ha anys en els quals Història és més dura, a Llengua Catalana són més rebuscats o no hi ha qui entengui el listening d'Anglès. Però cal ser responsables.
Quan hi ha hagut errors contundents en enunciats, la comunitat educativa i els alumnes s'han revoltat, han demanat revisions o correccions aplicables a l'equivocació. En diversos casos ha estat positiu, en altres, Universitats i el Govern han llançat exàmens per la finestra. La qüestió, però, torna a ser una de més profunda: la implicació dels pares i mares.
La reivindicació assegura que, comparant amb exàmens d'anys anteriors, l'índex de dificultat i el temps necessari per completar l'examen del 2026 "superen considerablement les expectatives raonables". Entre el paternalisme i el mantra d'aquell missatge tan llegit a les escoles sobre "el meu fill és molt més llest que aquesta nota", potser caldria més d'una reflexió en certes famílies.
Som incapaços d'ajudar a gestionar els nostres fills un entrebanc? Un problema? Sempre hem d'anar-hi darrere? I més en una qüestió on els professors de Matemàtiques asseguren que hi ha un baix nivell generalitzat a casa nostra? Només cal veure aquests exemples. Parlen per si sols.
@terapiadeparejaspodcast Emails absurdos de profesores a padres #redditespañol #redditstories #historiasdetiktok #redditreadings #reddit ♬ sonido original - terapiadeparejaspodcast
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