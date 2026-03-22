Els estudis de l'àmbit de la salut i l'empresa, entre els més sol·licitats al Saló de l'Ensenyament

Els estudis vinculats a la branca sanitària i l'àmbit empresarial han sigut els que han rebut més consultes d'informació al Saló de l'Ensenyament d'enguany. Segons l'organització, més de 100.000 persones han passat per l'esdeveniment que té com a objectiu orientar els joves en la tria dels estudis postobligatoris. En l'edició d'aquest any, que s'ha celebrat del 18 al 22 de març, ha guanyat protagonisme la Formació Professional (FP), que ha ocupat més del 50% dels prop de 230 expositors.
Pel que fa als estudis universitaris, els graus més sol·licitats han tornat a ser els vinculats a l’àmbit de les ciències de la salut, com medicina o ciències biomèdiques. També han generat molt d’interès itineraris com arquitectura, les enginyeries o les titulacions relacionades amb la gestió empresarial. En total, a l’esdeveniment s’ha pogut trobar informació sobre els 550 graus universitaris i els més de 700 màsters que s’estan impartint actualment a Catalunya.
D’altra banda, en Formació Professional, la branca sanitària també segueix ocupant una posició destacada en les preferències dels joves. Segons els organitzadors, també s’ha registrat un "repunt significatiu" d'estudis vinculats al sector industrial, com per exemple fabricació mecànica, electricitat, electrònica, i fusta, moble i suro. També han generat molt d’interès el disseny d’interiors, la comunicació gràfica i visual, a més dels itineraris d’FP a distància que s’imparteixen per mitjà de l’Institut Obert de Catalunya.
Amb relació a l’orientació acadèmica personalitzada, les 200 activitats grupals (xerrades, tallers i visites guiades) i els 90 punts d’atenció individuals han sumat una participació de prop de 40.000 persones.
Més consultes d'adults
Segons el Servei d'Orientació a l'Estudiant del Saló de l'Ensenyament, la majoria de persones interessades a rebre orientació han estat joves, acompanyats sovint de les seves famílies. Tanmateix, enguany cal destacar que s’ha registrat un "increment significatiu" en les consultes de persones ja adultes i amb estudis que volen reorientar la seva trajectòria professional per mitjà d’un nou itinerari acadèmic.
Finalment, els concerts i les activitats lúdiques i esportives, així com l’Espai Ciència de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació han tingut també un ampli seguiment durant tots els dies del saló.
El Saló de l'Ensenyament –organitzat per Fira de Barcelona amb la col·laboració del Departament d'Educació i Formació Professional i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya–, ha comptat amb la participació de prop de 230 expositors. La pròxima edició del Saló de l’Ensenyament tindrà lloc del 17 al 21 de març de 2027.