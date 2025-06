El batxillerat no acaba fins que no es fa la selectivitat. Tot i que el segon curs és més curt i ja fa setmanes que els estudiants no van a classe, els nervis i les hores d'estudi encara no s'han acabat. Aquest dimecres al matí comencen les proves d'accés a la universitat (PAU) per a 44.238 estudiants del país. I, com ja és tradició, l'edició d'enguany també té una polèmica que l'acompanya: la penalització per faltes d'ortografia als exàmens.

Només unes hores després d'anunciar que les faltes d'ortografia només restarien a les matèries de llengua, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va haver de sortir en públic i recular. La normativa es mantindrà tal com es preveia abans de l'anunci i totes les assignatures amb exercicis de redacció de textos tindran en compte l'ortografia. Així, es podrà descomptar un màxim de dos punts (-0,1 per cada error) als exàmens de Llengua Catalana i Castellana i Literatura Catalana i Castellana.

A més, les proves de Llengua i Cultura Llatines, Llengua i Cultura Gregues, Geografia, Història de la Filosofia, Història i Literatura Dramàtica també tindran penalització si es cometen faltes ortogràfiques o hi ha errors de coherència i cohesió textual o de presentació. En aquests casos, el corrector podrà descomptar un punt com a màxim de la nota final de l'examen. Segons Montserrat, es pot restar fins a un 10% del total en aquestes sis matèries perquè s'ha de "produir text", és a dir, realitzar una redacció amb la resposta a l'exercici.

La resta de matèries, en canvi, queden exemptes de la normativa de les faltes d'ortografia. Fonts del Departament d'Investigació i Universitats han detallat que la decisió correspon al fet que aquestes assignatures no tenen una "part de redacció prou considerable" per a poder avaluar el 10% relacionat amb els errors ortogràfics i de cohesió textual.

Una altra novetat d'enguany és que els alumnes hauran de fer tots els exercicis de cada examen. No hi haurà opció A i opció B com fins ara, en què els alumnes podien escollir quin exercici (o grup d'exercicis) preferia fer, sinó que les proves seran úniques i iguals per a tothom. Igualment, tot i l'obligatorietat, el departament ha assenyalat que hi haurà alguns exercicis que tindran part "d'opcionalitat".

Quins són els horaris de les PAU 2025?

Les proves comencen a les nou del matí d'aquest dimecres per a tots els estudiants amb l'examen de Llengua Castellana i Literatura. Després hi haurà un descans entre les 10.30 i les 12 del migdia, hora en què començarà l'examen de llengua estrangera -anglès, francès, alemany o italià- fins a les 13.30 h. La jornada, com ja és habitual, continuarà a les tres de la tarda amb torn per a les assignatures optatives de Cor i Tècnica Vocal, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, i Literatura Dramàtica.

El segon dia d'exàmens, el dijous, la jornada comença també a les 9 h amb Història o Història de la Filosofia, segons l'elecció de l'estudiant, i durant una hora i mitja. El segon examen del dia, en aquest cas, ja es correspon a una tanda d'optatives i tindrà lloc entre les 12 i les 13.30 hores. Són Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny, Ciències Generals, Llengua i Cultura Llatines i Matemàtiques. Finalment, el torn de tarda és per a un altre bloc d'optatives i es farà a les tres: Dibuix Tècnic, Història de l'Art, Història de la Música i de la Dansa, Literatura Castellana, Química i Tècniques d'Expressió Graficoplàstica.

Finalment, el divendres serà el tercer i últim dia de selectivitat. A primera hora serà el torn de Llengua Catalana i Literatura, examen obligatori per a tots els estudiants. A les 12 h, torn per a les assignatures optatives d'Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Gregues, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, i Moviments Culturals i Artístics. I per tancar la convocatòria ordinària d'aquest 2025, els últims exàmens són a les 15 hores per a les assignatures optatives de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Disseny de Models de Negoci, Literatura Catalana, i Tecnologia i Enginyeria