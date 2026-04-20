El Lactium de Vic es consolida com a cita de referència del formatge artesà català

Vic s'ha convertit en la capital del formatge artesà català amb la celebració de la 18a edició del Lactium. El parc Jaume Balmes s'ha omplert d'amants del formatge durant tot el cap de setmana. Els organitzadors de la fira, que enguany ha arribat a la majoria d'edat, valoren positivament el certamen 2026, que reafirma el seu paper com a cita de referència del sector agroalimentari català artesà.
La fira ha registrat una assistència d'uns 22.000 visitants i l'afluència de públic durant els dos dies de la fira ha estat constant, essent dissabte a la tarda el moment que més visitants va reunir la cita.
L'espai expositiu ha reunit 39 projectes formatgers i la formatgeria convidada. L'oferta ha estat de més de 200 formatges i productes làctics, en companyia dels 14 Amics del Formatge, amb una selecció d'aliments artesans de qualitat.
El Lactium també ha comptat amb una àmplia programació a l'Aula del Formatge BonpreuEsclat: els assistents han pogut endinsar-se en el relat i les persones que conformen el sector formatger artesà a través de tastos guiats, xerrades i propostes que han connectat producte, territori i cultural. També ha incorporat dues iniciatives per a públic infantil.
L'espai Txis Arts ha combinat música en directe amb propostes per a tots els públics, mentre que l'espai de degustació de la fira, el Txis Bar, ha ofert les ja tradicionals fustes de formatges elaborades amb productes presents a la cita. S'han venut un total de 2.000 taules de formatges durant tot el cap de setmana.
El Ninot, de la formatgeria Sant Gil d'Albió, millor formatge 2026
El concurs Lactium: Formatges Artesans Catalans 2026 és una eina clau per a reconèixer l'excel·lència del sector i posa en valor el treball dels formatgers i formatgeres del territori. Enguany, el certamen s'ha ampliat fins a les 16 categories i ha estrenat nova direcció a càrrec de Bruno Cabral.
El concurs ha reunit més de 200 formatges que han estat avaluats per un jurat format amb més de 90 professionals de la cadena de valor del formatge artesà català. El màxim guardó del concurs d'enguany ha estat pel formatge El Ninot, de pasta dura de cabra, fet a la formatgeria Sant Gil d'Albió.
La Pastisseria Joncake fa el millor pastís de formatge
La Pastisseria Joncake ha estat la guanyadora del Premi Millor Pastís de Formatge Català 2026 en el marc de la 4a edició del concurs que se celebra al Lactium de Vic. A l'hora d'emetre el veredicte, el jurat ha destacat que el pastís era visualment impecable, amb un interior cremós a partir de la combinació de dos formatges i una forma molt elegant.
L'objectiu és premiar el millor pastís de formatge elaborat a Catalunya i incentivar l'ús de formatges artesans del territori en aquesta recepta d'èxit.
Aquest 2026, el guardó ha registrat una xifra rècord: s'hi ha presentat més de 30 candidatures, de les quals se n'han seleccionat 20 finalistes.