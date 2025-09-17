Ferran Palau estrena al Mercat de Música Viva de Vic «Aniversari Feliç», el nou projecte amb corda i vent

Matí frenètic al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV). Aquest dimecres ha arrencat l'activitat professional del festival osonenc amb concerts exclusius -showcases- per als acreditats i també amb les presentacions de projectes i reunions ràpides.
Maika Makovski i Ferran Palau són dos dels artistes que han ofert concerts pensats especialment per als professionals. D'una banda, Makovski ha portat a l'escenari de l'Atlàntida el seu últim disc, Bunker Rococó, un treball que ella mateixa defineix com "el millor" de la seva carrera i amb estètica punky-rococó'.
De l'altra, Ferran Palau ha estrenat projecte musical, Aniversari Feliç, un treball que arriba en un "moment d'inflexió" i amb un format més introspectiu de corda i vent.
Ferran Palau és un artista que ja ha publicat àlbums com Kevin (2019), Blanc (2018) o Santa Ferida (2015). Aniversari feliç representa un canvi, un moment d'inflexió en què Palau s'ha adonat de qui és artísticament.
El disc es publicarà el 24 de gener de forma gratuïta i aquest octubre sortirà un single. En una entrevista a l'ACN, ha explicat que aquesta nova etapa és fruit de diferents factors, entre els quals hi ha una malaltia degenerativa que pateix. "Tinc problemes amb les orelles, els sons forts em molesten i em causen distorsió (...) ha arribat el moment de començar a fer música d'una altra manera, sense forçar l'oïda, perquè vull que em duri el màxim d'anys possible".
Això l'ha portat a buscar una sonoritat més introspectiva, des de dins seu, i eliminant bateries i tot allò que pugui ser una distorsió. Per això, el nou treball juga amb la corda i el vent.
Al mateix temps, sentia que era el moment de "tornar a l'origen de la cançó, buscar la puresa i de fer cançons que no necessiten ornamentació". Explica que ha volgut deixar enrere la música "terrenal i més rítmica" i "enlairar-se" amb sons de vent.
Un procés que ha aconseguit amb la suma d'artistes com la xel·lista Bruna González. Juntament amb Marc Pujol i Anna Andreu havien creat un projecte conjunt, Cançons Amagades, i va ser el moment de provar de veure com sonava tot plegat. Després es va afegir el talent del clarinetista Marcel Ibaier i la guitarra de Jordi Mates, cosí de Ferran Palau, que ho va completar.
I amb relació a les lletres, assegura que no hi ha cap temàtica en concret, sinó que s'ha deixat portar per la "intuïció i l'instint". El que sí que té clar és que són lletres "més alineades amb el que està passant, com una mena de resposta a temes climàtics, guerres i genocidis".
Poder presentar aquest nou treball al MMVV és molt important per ell: "És casa meva". Palau ha volgut recordar Marc Lloret, el director artístic del festival en 14 edicions, deseperagut recentment: "Ens l'estimem moltíssim i el trobem molt a faltar".
El concert de Makovski amb estètica punky-rococó
Maika Makovski ha trepitjat de nou l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, un festival que coneix bé. Aquesta és la tercera vegada que hi participa. Aquest dimecres ha vingut a presentar el seu últim treball, Bunker Rococó, i ha dedicat el concert a Marc Lloret. "És el primer cop que no hi és i sempre es nota quan falta una persona que ha sigut tan important en la història d'una institució com aquesta, no?", ha explicat.
Quan està a punt de celebrar vint anys del seu debut discogràfic, Maika Makovski ha interpretat temes d'un nou disc gravat a The Playpen, a Bristol. Compta amb la producció d'Ali Chant, que ja va participar en altres treballs de Maika com Maika Makovski i Chinook Wind, produïts per John Parish.
Makovski ha assegurat que el títol "parla de moltes coses i d'un so" que respon a la voluntat de combinar músiques clàssiques amb rock i també contemporànies "d'orgànic i sintètic". El procés d'aïllar-se per compondre-ho tot, va portar-la al concepte de búnquer.
L'estètica amb la qual l'ha portat a l'escenari és un altre dels llenguatges amb què interpreta aquest nou disc: "Volia que fos punky rococó, com un do it yourself i una posada en escena ambiciosa i clarobscur, sembla un quadre molts cops".
I entre els objectes a l'escenari, un piano que s'assembla un clavicordi, juntament amb sintetitzadors i els seus cables i un vestuari d'època. Sent que és un "disc ambiciós" en el que s'ha proposat "fer música èpica" i "passar-la pel seu propi filtre". "Però també volia que sortissin les meves cares, que són moltes, en un sol disc".
També ha fet referència a la recerca de sonoritats lligades a la cultura de Macedònia, moltes de les quals ha descobert d'adulta i com les ha acabat portant al seu terreny.
Activitats professionals
Concentrades entre el 17 i el 19 de setembre a l'Atlàntida de Vic, les activitats per als professionals del MMVV giren entorn de tres eixos: els showcases; les presentacions de projectes, empreses i dels seus catàlegs artístics -pitchings- i les reunions ràpides -speed meetings-.
En total, el festival osonenc calcula que se superaran el miler de professionals acreditats, una xifra similar a la dels darrers anys. Una de les novetats de la secció professional és la creació del projecte Brindis, uns espais de trobada entre empreses i artistes en un context més informal.
Un total de 72 concerts
La nova edició s'allargarà fins diumenge. Hi ha programades 38 estrenes de disc, gira, directe o projecte i 72 concerts, la meitat dels quals de propostes catalanes, sumades a un 25% de propostes estatals i un 25% d'internacionals.
El MMVV Pro Catalan Arts, la fira professional, es dona cita fins divendres centrant la seva activitat a L'Atlàntida de Vic i enguany també obrint-se a nous espais escampats per la ciutat.
El concert inaugural serà aquest vespre amb Rocío Márquez al Teatre Ramon Montanyà de L'Atlàntida. Amb Himno Vertical, que es veurà per primera vegada a Catalunya, la cantant andalusa proposa una experiència artística que es mou entre el flamenc, la clàssica i l'experimentació.