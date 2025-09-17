Mazoni: «Al sector musical sembla que tothom està en lluita per qui fa la promoció més cridanera»

El cantautor Jaume Pla, conegut com a Mazoni, estrena aquest dimecres al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) el nou disc Banderes per daltònics (Bankrobber). L'estrena del nou treball suposa el retorn del músic a l'escena pública després de gairebé dos anys en què no ha tocat en directe i quatre anys després del darrer disc.
En una entrevista amb l'ACN, Pla ha explicat que necessitava fer una aturada per "reconnectar" amb ell mateix i els seus referents perquè després de 20 anys de carrera es notava "superat".
Pla ha parlat de la velocitat de la indústria musical i ha lamentat que hi hagi certa lluita per fer la promoció "més cridanera". "Cal un punt de calma. Les cançons si funcionen s'ha de veure al cap de cinc anys", ha raonat.
L'aturada temporal li ha servit per recuperar certa "intimitat" a les creacions. Ha explicat que el parèntesi li ha aportat més "il·lusió" i que li ha permès compondre més: "Recuperar aquesta intimitat que em feia falta amb les meves cançons. Ser a l'habitació amb la guitarra i el bloc de notes, i el món exterior quedar una mica a fora, això em feia falta".
Aquesta essència és el que el músic ha volgut traslladar al nou disc, amb temes que, per exemple, parlen de les xarxes socials i la pressió per vendre.
Així, amb Banderes per daltònics, Pla ha reconnectat amb la seva música i no s'ha "autocensurat gens". "Realment en aquest disc, com que estava una mica al marge, quan sortien les cançons els donava tot el protagonisme", ha indicat. "La premissa era passar-m'ho bé", ha reconegut.
Sobre el sector musical, Mazoni ha dit que cada vegada "s'accelera tot més". L'artista, però, prova de defugir d'aquesta tendència i evitar fer gaires avançaments de discs amb molta antelació.
"Ara s'utilitza molt aquests avançaments previs al disc, tres mesos abans una cançó, dos mesos abans una altra, llavors surt el disc i sembla que quan surt el disc ja s'acaba, ja comença el compte enrere d'un altre disc", ha relatat. "Abans no era així. Treies un disc i durant tot l'any anaves fent un videoclip. Ara, he volgut treure tot el disc sencer una mica per fugir d'aquesta immediatesa. Per no especular en la promoció més cridanera", ha defensat.
El nou disc es va publicar a principis de setembre i es presentarà per primer cop en el concert d'aquest dimecres a la Carpa l'Atlàntida de Vic. Banderes per daltònics està produït per un membre històric del grup, Aleix Bou i és l'11è àlbum de discografia del grup liderat per Jaume Pla.
El retorn als orígens ofereix un disc carregat de vitalitat i amb melodies instantànies, que abraça el pop. Després d'un procés compositiu meticulós, que ha implicat una trentena de cançons, les 11 finalment escollides s'han produït braç a braç amb Bou.
Mazoni s'ha fet acompanyar d'amics amb qui ha compartit camí al llarg dels anys. És el cas de Jordi Bastida, Dani Ferrer, Amaia Miranda, Joan Torné, David Mauricio, Raül Gallego, Miquel Sospedra, Adrià Bravo, Natán Arbó o el mateix Aleix Bou.