13 de gener de 2026

L'arquitecte i fotògraf Agustí Farrés serà a la seu del COAC a Vic

La trobada s'emmarca en el cicle 'Mirades: Projectes amb Aire'

  • Imatge de l'exposició d'Agustí Farrés a la seu del COAC a Vic. -

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 14:40
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 14:41

L'arquitecte i fotògraf vigatà Agustí Farrés, serà a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de Vic el pròxim dijous 22 de gener. Farrés és l'autor de l'exposició actual del cicle Mirades: Projectes amb Aire i serà a la capital d'Osona per compartir la seva particular visió sobre el concepte d'aire arquitectònic en alguns projectes propers.

La mostra explora la intersecció entre arquitectura i fotografia, prenent l'element natural de l'aire com a fil conductor.

En aquesta línia, Farrés plasma diferents maneres d'entendre aquest concepte, que pot tenir diversos significats espacials, sensorials, formals, poètics i tècnics.

L'exposició inclou 22 fotografies de construccions realitzades en diversos indrets del territori de les comarques centrals, i es podrà veure a la seu del COAC a Vic fins al pròxim 27 de febrer de 2026.

