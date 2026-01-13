L'arquitecte i fotògraf Agustí Farrés serà a la seu del COAC a Vic

L'arquitecte i fotògraf vigatà Agustí Farrés, serà a la seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de Vic el pròxim dijous 22 de gener. Farrés és l'autor de l'exposició actual del cicle Mirades: Projectes amb Aire i serà a la capital d'Osona per compartir la seva particular visió sobre el concepte d'aire arquitectònic en alguns projectes propers.\r\n\r\nLa mostra explora la intersecció entre arquitectura i fotografia, prenent l'element natural de l'aire com a fil conductor.\r\n\r\nEn aquesta línia, Farrés plasma diferents maneres d'entendre aquest concepte, que pot tenir diversos significats espacials, sensorials, formals, poètics i tècnics.\r\n\r\nL'exposició inclou 22 fotografies de construccions realitzades en diversos indrets del territori de les comarques centrals, i es podrà veure a la seu del COAC a Vic fins al pròxim 27 de febrer de 2026.\r\n