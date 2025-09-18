Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 19, 20 i 21 de setembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 19, 20 i 21 de setembre a les nostres comarques.
Vic: Mercat de Música Viva de Vic (MMVV)
Del 17 al 21 de setembre se celebra la 37a edició del Mercat de Música Viva de Vic, un dels festivals més importants del panorama musical nacional. Enguany, el certamen ha programat més de 70 concerts, a més de la secció per a professionals del sector o els artistes que formaran part de Músics al carrer i actuaran en diversos emplaçaments de la ciutat al llarg de cada jornada.
- Què? Mercat de Música Viva de Vic 2025
- Quan? Del 17 al 21 de setembre
- On? Vic
Vic: De portes endins 2025
Un any més, amb l'arribada de l'estiu, la ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges -del 29 de juny al 28 de setembre- de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, la Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll.
- Què? De portes endins 2025
- Quan? Del 29 de juny al 28 de setembre
- On? Vic
- Més informació
Calldetenes: Festa Major 2025
Del 13 al 28 de setembre, Calldetenes està de Festa Major. Durant dues setmanes, el municipi s'omplirà d'activitats per a tots els públics de la mà d'una programació farcida de propostes culturals i populars.
- Què? Festa Major de Calldetenes
- Quan? Del 13 al 28 de setembre
- On? Calldetenes
- Més informació
Roda de Ter: Festa Major 2025
Del 19 al 23 de setembre és la Festa Major de Roda de Ter. Aquest 2025, la festivitat arriba farcida de tradició, cultura popular i molta disbauxa.
- Què? Festa Major de Roda de Ter
- Quan? Del 19 al 23 de setembre
- On? Roda de Ter
- Més informació
Torelló: Aplec de Rocaprevera
Els dies 20, 21 i 22 de setembre té lloc l'Aplec de Rocaprevera, considerat com una segona festa major de Torelló. Entre altres propostes, no hi faltaran les cercaviles de gegants, música en directe, espectacles infantils o caminades populars.
- Què? Aplec de Rocaprevera
- Quan? 20, 21 i 22 de setembre
- On? Torelló, Santuari de Rocaprevera
- Més informació