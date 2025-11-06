Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 7, 8 i 9 de novembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 7, 8 i 9 de novembre a les nostres comarques.
Vic: Fira de la Muntanya
Del 7 al 9 de novembre, Vic es converteix, un any més, en l'epicentre de l'activitat muntanyenca i els amants de les altures amb la 44a edició de la Fira de la Muntanya. Esport, natura, turisme i cultura es troben al recinte firal del Sucre, on al llarg del cap de setmana es despleguen un munt d'activitats com la Fira del Llibre de Muntanya, el Festival d'Escalada -l'Open Bloc celebra 10 anys de creixement i èxits-, tallers, presentacions de llibres o taules rodones. Com a novetat, enguany s'estrena la Cronopassera, una cursa d'esprint que convertirà el pas elevat de la via del tren en un escenari esportiu urbà.
- Què? Fira de la Muntanya de Vic
- Quan? 7, 8 i 9 de novembre
- On? Recinte firal del Sucre de Vic
- Més informació
Roda de Ter: Jornades Miquel Martí i Pol
Durant el mes de novembre es despleguen les Jornades Miquel Martí i Pol, impulsades per la fundació que porta el seu nom i que, enguany, commemora el 22è aniversari de la mort del poeta de Roda de Ter. L'homenatge popular tindrà lloc aquest 7 de novembre al Teatre Eliseu amb la lectura de poemes a càrrec dels centres educatius del municipi i persones vinculades al món associatiu.
- Què? Jornades Miquel Martí i Pol
- Quan? Novembre 2025
- On? Roda de Ter/Osona
- Més informació
Olost: XVII Fira d'en Rocaguinarda
El diumenge 9 de novembre, Olost es transforma de nou en un poble del segle XVII amb la Fira d'en Rocaguinarda. Durant tot el dia, els carrers d'aquest municipi del Lluçanès acolliran representacions teatrals d'escenes com La conspiració -La Baronessa busca aliats per acabar amb el bandoler-, La Confessió -Perot reconeix la seva mala vida i el seu amor per la Mercè- o L'enfrontament entre Nyerros i Cadells.
- Què? Fira d'en Rocaguinarda
- Quan? Diumenge 9 de novembre
- On? Olost
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de novembre, Vic ofereix una visita guiada que, aquest mes es fa en col·laboració amb Aigües Vic en motiu del seu aniversari. La visita Fonts, Pous i Repartidors. El repte d'abastir d'aigua la ciutat anirà a càrrec de Xavier Cervera.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
- On? Vic
- Més informació
Sant Hipòlit de Voltregà: Espectacle itinerant de memòria històrica
Recreem la memòria de Sant Hipòlit: Maleïda Guerra Civil és un espectacle teatral itinerant per diferents localitzacions del municipi. El recorregut tindrà lloc aquest cap de setmana i anirà acompanyat d'un guia que comentarà la història del poble durant el període de la Guerra Civil. Una activitat de memòria històrica teixida amb la complicitat de testimonis directes i documentació.
- Què? Espectacle itinerant de memòria històrica
- Quan? 6, 7 i 8 de novembre
- On? Sant Hipòlit de Voltregà
- Més informació