Teatrets d'Osona celebrarà el desè aniversari amb un concert d'Obeses i tres propostes sorpresa

El projecte de cultura compartida Teatrets d'Osona entre Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona celebrarà el desè aniversari amb un concert del grup osonenc Obeses i també amb tres propostes sorpresa, una a cada municipi.
Escenaris Secrets convida el públic a confiar en la programació i els artistes, "i deixar-se sorprendre", ha dit la tècnica de Cultura de Sant Hipòlit, Anna Jiménez. Precisament, la primera de les tres propostes escèniques sorpresa serà aquest divendres a Sant Hipòlit a les set de la tarda a la casa de cultura el Mallol.
Els alcaldes han destacat que el projecte s'ha consolidat i ofereix una programació "de gran qualitat". Durant aquest temps han passat 35.000 espectadors pels espais escènics dels tres pobles.
Teatrets d'Osona és un projecte cultural arrelat a Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Tona. Els alcaldes dels tres municipis coincideixen a destacar que la proposta està consolidada i també ha convertit els escenaris en "espais de trobada, complicitat i comunitat". Segons han assenyalat els batlles, els tres municipis comparteixen les ganes per fer "una programació conjunta, estable i de qualitat".
Durant aquests anys s'han portat a escena 365 propostes diferents de tots els tipus. La tècnica de Cultura de Sant Hipòlit, Anna Jiménez, ha explicat que el projecte ha permès que cada municipi se singularitzés amb aquells espectacles que més li interessaven. En aquest sentit, Jiménez ha assenyalat que Tona s'ha focalitzat en propostes de proximitat, Roda de Ter ha tingut una mirada més posada en les propostes musicals i artistes emergents; i Sant Hipòlit ha apostat per un públic familiar i espectacles de circ i dansa.
Un dels objectius de la celebració del desè aniversari és reforçar la programació conjunta i la complicitat territorial, posant en valor els petits teatres i sales d'Osona com espais culturals "essencials", que actuen de "motors" de dinamització artística al territori. La programació especial arrencarà aquest divendres a Sant Hipòlit amb el primer Escenari secret, una proposta escènica sorpresa per al públic. Al mes de març es convocarà un nou escenari amb artistes també sorpresa a Roda de Ter i a Tona.
El darrer gran acte serà el concert d'Obeses a la sala La Canal de Tona el pròxim 16 de maig. Els organitzadors han destacat que aquest acte també volen que serveixi de "punt de trobada" per a tots aquells actors que han fet possible els deu anys de Teatrets d'Osona. "Volem posar-nos cara", han destacat.
Durant la presentació d'aquest dijous a Sant Hipòlit, els alcaldes dels tres pobles han demostrat la gran sintonia que el projecte ha generat entre ells. Des de Roda de Ter, Toni Mas, ha destacat que cadascun sol podria anar fent camí, "però junts es pot arribar a oferir una gran qualitat". A més, per Mas, un dels objectius de Teatrets d'Osona és treballar perquè la cultura sigui "un hàbit, un fil conductor", i que anar al teatre s'"allunyi" cada vegada més d'un fet puntual.
Per ara no s'han plantejat de manera formal la incorporació de nous municipis al projecte, però és un extrem que no descarten si troben altres municipis amb qui comparteixin criteris i valors.