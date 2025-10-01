Vistes, tastos i experiències de proximitat: així serà el Benvinguts a Pagès a Osona i el Lluçanès

Aquest cap de setmana del 4 i 5 d'octubre arriba a Osona i el Lluçanès la 10a edició de Benvinguts a Pagès, dos dies durant els quals es desplegaran diverses activitats per acostar la ciutadania al món rural.
Diverses explotacions agrícoles i ramaderes obriran les portes per donar a conèixer l'origen dels aliments que mengem i per mostrar com és la vida al camp. Per la seva banda, els allotjaments rurals del territori mostraran el seu encant i es duran a terme propostes familiars, tastos o experiències de proximitat per gaudir i descobrir l'escènica de les nostres comarques.
L'alcalde de Prats de Lluçanès i president del Consorci del Lluçanès, Jordi Bruch, destaca el paper de Benvinguts a Pagès com a "altaveu de l'esforç de la pagesia".
Per la seva banda, el conseller comarcal Albert Prado posa en relleu la cooperació entre Osona i el Lluçanès, mentre que Raquel Sánchez, directora dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, subratlla el valor pedagògic de l'esdeveniment: "La canalla ha de créixer sabent d'on provenen els aliments de qualitat".
Entre les explotacions participants hi ha El Soler de n'Hug (Prats de Lluçanès); el Mas Terricabras (Oristà); el Mas Rogers (Sant Bartomeu del Grau); Betara (Sant Agustí de Lluçanès); la Castanya de Viladrau (Viladrau); la Granja Comas (Santa Eugènia de Berga); La Caseta (Calldetenes); el Banc de Llavors de Roda de Ter (Roda de Ter); i El Rebost de les Gambires (Torelló).
Pel que fa als allotjaments, hi participen el Mas Els Munts, Can Passerells, Ca l'Estamenya, Mas La Casavella, Cal Teulats i Xalet La Coromina. Mentre que els restaurants de l'edició 2025 són El Molí de la Barita, el Restaurant Fussimanya, el Xalet La Coromina, el Restaurant L'Arumí, el Restaurant La Solana dels Molins, el Cafè del Mig i la Fonda La Primitiva.