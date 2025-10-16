Un altre pas en la bona direcció

Hi ha notícies que no obren informatius, fins i tot semblen avorrides en aquest món de soroll constant, però aquestes són essencials perquè fan avançar el país i enforteixen la seva cohesió. Una que voldria destacar és la recent validació al Parlament del Decret Llei que crea un fons extraordinari de 22 milions d'euros destinat als ajuntaments i consells comarcals de Catalunya. Aquesta mesura, impulsada pel Govern de la Generalitat, eleva fins a 168,3 milions d'euros el total del Fons de Cooperació Local, amb un increment del 13,6% respecte a l'any anterior. Però més enllà de la xifra, el més rellevant és el seu caràcter incondicional: aquests recursos no estan vinculats a cap despesa concreta, sinó que serviran per donar aire als ens locals en el seu dia a dia i reforçar la seva autonomia.
El secretari de Governs Locals, Xavier Amor, ho va expressar molt bé: "Quan a un municipi o a un consell comarcal li va bé, al país li va bé." I és així. Els ajuntaments i els consells comarcals són la primera porta a la qual acudeix la ciutadania quan té un problema, els que garanteixen els serveis més bàsics, els que sostenen la vida quotidiana de pobles i ciutats. Ho fan sovint amb recursos molt limitats, amb pressupostos ajustats i amb una gran vocació de servei públic. Aquest fons extraordinari, per tant, és molt més que una partida econòmica, voldríem que fos un reconeixement explícit a la seva feina constant, a la seva capacitat de fer molt amb molt poc, i una mostra de suport del Govern que els escolta i actua.
Com a diputat osonenc i antic conseller comarcal, conec bé aquesta realitat, de fet ens vàrem fer un tip de reclamar recursos per poder prestar serveis als ajuntaments. A Osona, el Consell Comarcal, una institució poc coneguda i reconeguda, és el punt de suport de desenes de municipis petits que no disposen d'estructures pròpies suficients. Ofereix serveis essencials com el transport escolar, l'assistència tècnica i jurídica o la gestió de projectes compartits, i sovint ho fa amb un esforç pressupostari enorme.
Per la seva part, els ajuntaments són institucions de proximitat, que assumeixen competències que no sempre els corresponen per garantir que els veïns tinguin resposta als seus problemes i puguin gaudir de serveis públics de qualitat. La seva feina és imprescindible, i per això és tan significativa aquesta aposta per part del Govern: perquè dona suport a aquells que sostenen la cohesió social des de la proximitat, una tasca encara més fonamental en els temps que corren.
Cal posar en valor, a més, que tot aquest esforç s'ha fet sense disposar d'uns pressupostos aprovats per al 2025. El Govern ha recorregut a suplements de crèdit i a una gestió responsable dels recursos disponibles per poder posar en marxa aquest fons extraordinari. En altres paraules, ha triat prioritzar el món local abans que esperar les condicions ideals per fer-ho. Voldria que aquest fet fos la mostra d'una voluntat política clara i de quin és el camí que volem seguir. Fins i tot en un context de limitacions pressupostàries, és possible impulsar polítiques útils i concretes per reforçar el territori i donar resposta a les necessitats reals de la gent.
I aquesta actuació s'emmarca, a més, dins d'una línia de treball coherent que busca revertir anys d'infrafinançament local, sumant-se a altres iniciatives com els 900 milions del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) o els 1.000 milions del nou Pla de Barris i Viles. Totes aquestes polítiques tenen l'objectiu de construir un país més equilibrat, on viure a un petit municipi o en una gran ciutat no marqui la diferència en oportunitats ni en qualitat de vida.
El Govern ha deixat clar que aquesta mesura neix del diàleg i del consens, amb el suport i la col·laboració de l'ACM i de la FMC, que han celebrat l'acord i n'han demanat continuïtat. Aquest esperit de cooperació és el que fa possible avançar, perquè darrere de cada ajuntament i consell comarcal hi ha persones que treballen incansablement per mantenir viu el territori. Aquest decret és, en definitiva, l'expressió d'un Govern de tothom i per a tothom, que entén que el país només avança si avancen tots els seus territoris. Que la Catalunya rural, la de muntanya i la de l'interior mereix el mateix suport i les mateixes oportunitats que les grans ciutats.
Aquesta és, sens dubte, una gran notícia per a Osona i per a tot Catalunya. Perquè cuidar els nostres ajuntaments i consells comarcals és cuidar la gent i el país que som, i perquè el Govern ha demostrat que vol fer-ho amb fets, no només amb paraules. Un altre pas en la bona direcció.