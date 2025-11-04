El nou curs a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya: continua creixent

Els processos de matriculació a la universitat s'allarguen en el temps. S'inicien just després de la publicació de les notes de les proves d'accés a la universitat (PAU), quan els estudiants que les han superat escullen els estudis i les universitats on volen cursar-los. Al mes de juliol, els candidats amb millor nota poden matricular-se en el grau i la universitat de la seva preferència. Després, els estudiants trien en funció de les places disponibles, les seves preferències i les seves qualificacions a les PAU. La matriculació continua al setembre, quan els estudiants que superen la segona convocatòria de les PAU s'afegeixen al procés per triar plaça. Mentrestant, els estudiants dels cursos superiors també es van matriculant progressivament. El procés no es completa de manera definitiva fins a finals d'octubre, moment en què es poden analitzar les dades reals de matriculació.
Finalitzat, per tant, el procés de matriculació, es pot afirmar que la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha obtingut uns resultats excel·lents. Els estudiants de nou accés -de primer curs- han estat 4.482, un 10% més que el curs passat i un 21% més que fa cinc anys. El nombre total d'estudiants de tots els cursos ha estat de 14.043, la xifra més alta de la història de la Universitat. Aquesta dada representa un increment del 6% respecte a l'any anterior i del 30% amb relació al curs 2020-2021. Més del 70% han triat aquest curs la UVic-UCC en primera preferència. Com s'ha arribat fins aquí?
Hi ha diverses raons que poden explicar aquest comportament. Entre aquestes, hi ha el desplegament dels estudis de nous centres propis de la Universitat, com Elisava, i la incorporació aquest curs del centre adscrit Campus Docent de Sant Joan de Déu. Un altre factor destacat ha estat l'augment de les matriculacions en alguns estudis, especialment en els àmbits d'Empresa i d'Educació; en general, però, s'ha registrat un creixement en la majoria d'àmbits i estudis. La pregunta, però, persisteix: Per què un nombre tan important d'estudiants s'ha anat incorporant any rere any a les facultats de la UVic-UCC?
L'augment cada vegada més rellevant d'estudiants de les comarques properes fa pensar en el reconeixement del prestigi de la Universitat, ja que aquests no consideren de forma preferent accedir a les universitats metropolitanes. Al Campus Vic, el 49,4% dels estudiants de nou accés procedeixen de la Catalunya Central (Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, el Lluçanès i l'Anoia) i de la zona d'influència més pròxima (el Vallès Oriental, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva), i al Campus Manresa les dades són similars. Aspectes com els problemes de desplaçament i els preus dels lloguers a Barcelona poden haver contribuït a la decisió d'estudiar als nostres campus comarcals. Però les enquestes fetes als estudiants de nou accés també assenyalen els grups de classe reduïts, l'atenció propera del professorat i la qualitat de les instal·lacions com a elements positius. Altres aspectes, com l'existència d'un programa de suport als estudiants amb dificultats psicològiques o pedagògiques, així com un programa de tutories, també poden haver contribuït a la decisió de venir a formar-se amb nosaltres.
Els bons resultats no ens poden portar al cofoisme, sobretot quan s'anuncia una important davallada del nombre d'estudiants que arribaran a la universitat en els pròxims anys. Aquesta amenaça ens empeny a treballar encara més cada dia per oferir uns estudis amb la màxima qualitat pedagògica, en què l'estudiant és l'element central de la nostra activitat diària. I en això ens esforcem...