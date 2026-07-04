Crisi a Aliança Catalana a Osona pel fitxatge d'un exdirigent espanyolista

El secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, ha dimitit del càrrec i s'ha donat de baixa del partit, tot al·legant "coherència, dignitat, lleialtat a la pàtria i responsabilitat política". El motiu de la dimissió ha estat la recent incorporació de l'advocat Xavier Capelles, fundador de Societat Civil Catalana i que també va militar a Fuerza Nueva.
Fresquet ha fet pública una carta a la militància detallant les raons de la decisió presa, en què ha explicat que havia avalat uns dies enrere "la sol·licitud d’alta" de Capelles "des de la confiança i la bona fe que mereix algú que vol sumar-se al projecte". Posteriorment, però, continua Fresquet, es va assabentar d'una informació que Capelles "va ocultar en parlar-hi per avalar-lo i que, d’haver-la conegut, mai l’hauria avalat".
El secretari d'Organització osonenc s'ha referit amb aquestes paraules a la militància de l'advocat vigatà a Fuerza Nueva, partit fundat pel franquista Blas Piñar i que encara a dia d’avui reivindica el cop d’estat del 1936 i la conseqüent Guerra Civil espanyola. Fresquet ha remarcat que, a més, "Capelles va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central, entitat que es va oposar als drets i llibertats nacionals de Catalunya, que es va dedicar a perseguir els independentistes amb querelles i accions legals i que va encoratjar la violència policial contra el nostre poble el Primer d’octubre de l’any 2017".
"No es jutja ningú"
Coneguda aquesta informació, Fresquet ha sol·licitat formalment la retirada del seu aval al nou militant i la suspensió cautelar de l’alta de Capelles, així com la revocació de tots els acords signats amb el partit polític Futur Blau mentre Capelles en formi part. La resposta del partit, segons Fresquet, és que a Aliança Catalana "no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques però un mateix objectiu, sempre que s'accepti el programa electoral i els compromisos polítics del partit".
Fresquet ha dit que pot "entendre i acceptar aquest argument quan es tracta de persones de base que no han tingut mai responsabilitats contra Catalunya", però no en el cas de Capelles, que "ha tingut responsabilitats contra el nostre poble". El secretari d'Organització ha considerat que el fet "que la direcció del partit n’avali l’entrada coneixent-ne la trajectòria és una traïció a l’esperit fundacional d’Aliança Catalana".