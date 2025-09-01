3Cat emet el documental de Lluc Crusellas aquest dimarts

El passat mes de febrer, l'Atlàntida de Vic passava, en preestrena, el documental Lluc, una crònica de la pastisseria, sobre el mestre xocolater osonenc, Lluc Crusellas. El film ha estat tot un èxit i, aquest dimarts, es podrà veure al programa Sense Ficció de 3Cat a partir de les 22:05 hores.
En el documental es mostra un jove Lluc Crusellas, unpastisser osonenc de 26 anys que es prepara per conquerir el cim de la pastisseria, el World Chocolate Masters.
Un concurs exigent pel qual el pastisser de Santa Eulàlia de Riuprimer s'ha preparat amb cos i ment per desplegar amb èxit les seves capacitats xocolateres, artístiques i creatives que seran analitzades pels millors pastissers del món a París l'octubre del 2022.
Lluc Crusellas i el seu equip de pastissers expliquen el procés per arribar al World Chocolate Masters, un viatge emocionant farcit de passió, sacrifici i perseverança.
El documental acompanya en Lluc i el seu esperit competitiu, que manté des de la seva etapa com a esportista d'elit en el món del ciclisme. I també compta amb el testimoni d'alguns dels millors pastissers del món que parlen del seu ofici.
L'Olimp de la pastisseria
El premi a millor mestre xocolater del món es reserva per a pastissers excepcionals. Per aconseguir-lo, cal participar en el World Chocolate Masters i superar sis proves: fer una escultura de xocolata que ocupi completament un aparador, elaborar amb impressió 3D unes postres de xocolata per compartir, desenvolupar unes postres de restaurant en què el gust i la textura siguin protagonistes, fer tres receptes diferents per a una botiga monoproducte fictícia, elaborar un bombó molt especial per impressionar el jurat, i dissenyar i crear una escultura petita de xocolata sobre una base estàndard per a ser considerat "un xocolater total".
"L'escultura de xocolata és una forma d'art. És com una espècie de fang, però molt més complex", detalla el pastisser Jordi Roca, que forma part del documental de Lluc Crusellas.
Tal com mostra el film, la preparació del jove mestre xocolater osonenc de cara al World Chocolate Masters va ser llarga i intensa, però amb una classe magistral de tècnica i imaginació, en Lluc va aconseguir a París el premi que el distingia com al millor mestre xocolater del món.
Lluc, una crònica de la pastisseria, dirigit per Jordi Torra i produït per Fishcorb, compta amb un repertori de pastissers de referència, que actuen de coprotagonistes del documental. Així, s'hi podrà veure noms de reconegut prestigi internacional com Albert Adrià, Jordi Roca, Jordi Butrón, Christophe Michalak, Pierre Hermé, Carles Mampel, Ramon Morató o Christophe Moral.