Aquests són els guardonats amb els Premis Cambra d'Osona 2025

La Cambra de Comerç d'Osona ha celebrat una nova edició del Dia de la Cambra al Sucre de Vic, una jornada que on empreses i administracions locals es troben per compartir coneixements i reflexionar sobre els reptes de futur.
Enguany, uns 300 empresaris i empresàries de la comarca ha participat en la jornada, que també ha comptat amb la ponència de Pau Relat, president de Fira de Barcelona.
Per la seva banda, el president de la Cambra d'Osona, Josep Pujadas, ha posat l'accent en la importància i la tracció del teixit empresarial de la comarca.
"Osona és un autèntic motor econòmic de Catalunya", ha destacat Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç, que ha subratllat el lideratge del territori, sobretot, en el sector agroalimentari -Osona representa el 40% de tota la producció agroalimentària de la demarcació de Barcelona-.
Premis Cambra Osona 2025
Durant l'acte també s'han entregat els Premis Cambra Osona 2025, uns guardons que reconeixen empreses de la comarca per la seva trajectòria, innovació, internacionalització o pel seu paper de referent en el sector que operen.
El Premi Trajectòria ha estat per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. La institució s'ha convertit en referent educatiu i de recerca al territori i ha estat reconeguda per la seva contribució en la generació de coneixement, captació de talent i la promoció de la innovació.
El Premi Indústria Agroalimentària se l'ha emportat Betara, empresa familiar fundada el 1992 especialitzada en formatges ecològics i artesans. Referent del mercat català i internacional, la Cambra li atorga el reconeixement per la seva trajectòria, la manera d'entendre l'ofici i la seva aportació al territori.
El Premi Empresa Industrial ha estat per Altoplast, empresa especialitzada en el desenvolupament d'envasos intel·ligents amb més de 200 treballadors i 30.000 metres quadrats de superfície productiva. La Cambra li atorga el guardó per "la seva ambició, capacitat d'innovació i lideratge en el sector industrial".
El Premi Internacionalització se l'ha emportat el Grup Roquet, una empresa familiar dedicada al disseny i la fabricació de solucions hidràuliques a mida per als sectors de l'agricultura i la construcció. Se l'ha reconegut per la seva capacitat d'expansió global "mantenint l'essència familiar i contribuint al desenvolupament econòmic del territori":
Finalment, el Premi Comerç ha estat per Vicreu, empresa familiar amb gairebé 75 anys d'història fundada en un petit taller de bicicletes i motos. El guardó és un reconeixement a la seva trajectòria "exemplar" i a la seva "aposta per la qualitat i el servei".