Concentració a Vic en suport al poble palestí

Desenes de persones s'han manifestat a la plaça Major de Vic aquest dijous en el marc d'una concentració de suport a Palestina i per denunciar el genocidi. L'acte ha arrencat puntual a les 19:00 hores sota el balcó de l'Ajuntament, on s'han col·locat diverses pancartes on es podia llegir "Palestina Lliure" o "Aturem el genocidi".
"Palestina no pot esperar més, ni un dia més de genocidi". Així és com començava el manifest que s'ha llegit aquest dijous a Vic i arreu dels Països Catalans, on s'han organitzat concentracions de suport al poble palestí.
De fet, la concentració d'aquest 18 de setembre ha estat a escala global, impulsada per diverses organitzacions en suport a Palestina i per moviments socials d'arreu del planeta.
"El 18 de setembre de 2025 marca un any d'ençà que l'assemblea general de l'ONU va exigir a Israel posar fi a la seva ocupació il·legal de Palestina en un termini de 12 mesos", continuava el manifest: "Aquest termini s'ha incomplert i, mentrestant, el poble palestí viu sota un genocidi televisat".
Els manifestants han denunciat que, d'ençà que va començar la guerra, a Gaza ja hi ha mort almenys 65.000 persones, 1 milió i mig de persones han estat desplaçades, desenes d'hospitals han quedat reduïts en runes, prop de 250 periodistes han perdut la vida explicant el conflicte "davant el silenci còmplice de la comunitat internacional".
"Gaza és, avui, un immens camp d'extermini condemnat a l'asfíxia per un bloqueig il·legal que ja dura més de 18 anys i que, en els dos darrers, s'ha convertit en una maquinària de matar amb bombes i per fam", continuava el manifest.
Al mateix temps, els manifestats han volgut donar suport a la Global Sumud Flotilla que navega cap a Gaza "per trencar el bloqueig, denunciar els crims d'Israel i obrir un corredor humanitari marítim".
"El poble palestí continuarà resistint amb totes les seves forces, una resistència popular que s'enfronta a l'acció coordinada dels exèrcits més poderosos del món": "Fem que Gaza sigui la tomba del feixisme", diu el text.
El manifest ha estat, també, una crítica als governs mundials i a la seva inacció davant del conflicte: "Avui, la societat civil fa allò que els estats no s'atreveixen a fer, si els nostres governs no actuen, ho hem de fer nosaltres".
Finalment, els concentrats han exigit l'embargament d'armes a Israel; el trencament de relacions diplomàtiques, comercials, culturals i esportives amb el règim israelià; protecció immediata de la Global Sumud Flotilla per garantir-ne l'arribada a Gaza i el respecte al dret Internacional; i el desbloqueig de Gaza i l'obertura d'un corredor humanitària "internacional, estable i segur". "Palestina no pot esperar més, la humanitat està morint a Gaza".