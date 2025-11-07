07 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

L'acusat de matar un menor a Sant Hipòlit de Voltregà el 2023 nega el crim

Diu que, a la víctima, li va disparar una tercera persona mentre ells dos s'esbatussaven

  • L'Audiència de Barcelona acull el judici contra l'acusat d'assassinar un menor d'edat a Sant Hipòlit. -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 14:49

Continua el judici a l'acusat de matar a un menor a Sant Hipòlit de Voltregà l'1 de maig de 2023.

Aquest divendres, l'acusat ha negat haver comès el crim i ha dit que, al noi, li va disparar una tercera persona mentre ells dos s'esbatussaven.

Segons el seu relat, la nit dels fets va coincidir amb la víctima i els seus amics a la festa del CP Voltregà i una amiga del jove va demanar-li que li vengués droga, però ell s'hi va negar.

Ha afirmat que mentre anava a peu cap a casa, el noi i la seva colla van desplaçar-s'hi en cotxe per robar-li i endur-se el revòlver que va causar la mort del menor.

En arribar al seu pis, va trobar la porta forçada i els joves van agredir-lo amb una ampolla de vidre i una barra de ferro: "No em van matar de miracle", ha recordat l'home que ha admès fugir per por.

Al llarg d'aquesta setmana han declarats els Mossos que van treballar en el crim i la seva investigació i testimonis dels fets.

La policia catalana detalla que van trobar una funda compatible amb l'arma del crim a casa l'acusat, mentre que diversos testimonis atribueixen a una disputa per drogues la mort del menor.

Et pot interessar