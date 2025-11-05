Els Mossos van trobar una funda compatible amb l'arma del crim a casa l'acusat de matar un menor a Sant Hipòlit

Els Mossos han revelat que en l'escorcoll del domicili de l'acusat de matar un menor a Sant Hipòlit de Voltregà van trobar la funda d'un revòlver compatible amb l'arma que l'autor hauria usat per cometre el crim i que la policia no va poder localitzar. Alhora, han indicat que també hi van descobrir munició del calibre 22 que, segons han apuntat, era la mida de la bala que va impactar en el cap de la víctima i va provocar-li la mort.
Ho han explicat en la tercera sessió del judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona, en què també han comparegut testimonis del poble. Aquests han admès haver vist un revòlver que tenia l'home i haver-lo escoltat fer gestions per aconseguir armes dos anys abans del succés.
El cap d'investigació de la Unitat Territorial dels Mossos d'Esquadra de Manresa en el moment del crim ha explicat durant el judici que, quan va arribar al lloc dels fets la matinada de l'1 de maig de 2023, els agents de Seguretat Ciutadana ja havien delimitat el perímetre i recollit les primeres informacions. "Les dades inicials ens van marcar una línia de recerca força clara: hi havia quatre persones implicades, una d'elles havia disparat a la víctima i havia fugit cap a la zona boscosa", ha detallat.
Segons l'agent, diversos testimonis, veïns del presumpte autor, van assenyalar-lo com a culpable i van dir haver-lo vist amb un revòlver a la mà.
Alhora, el van identificar pel nom i cognoms i van informar la policia de quin era el seu domicili, situat a pocs metres del lloc del crim. A partir d'aquesta informació, els Mossos van demanar autorització judicial per fer un escorcoll, que va permetre localitzar una funda d'arma curta "amb una silueta compatible amb un revòlver com el descrit pels testimonis" i diverses bales del calibre 22, el mateix tipus de projectil que, segons la policia, va impactar en el cap de la víctima.
Tot i que els Mossos no van aconseguir trobar l'arma del crim, el responsable d'investigació del cos ha dit que el descobriment de la funda i la munició va reforçar la línia principal de la investigació. "L'escenari era clarament compatible amb un revòlver, ja que en aquestes armes els projectils van incrustats i quan es tanca el tambor en disparar els casquets, aquests no salten", ha afegit l'agent, que ha dit que aquest fet explicaria per què no es van trobar casquets a l'escenari del crim.
A més, testimonis del poble, que també han comparegut aquest dimecres, han declarat que l'acusat havia intentat aconseguir una arma dos anys abans dels fets a través d'un conegut que havia tingut problemes amb la justícia i, fins i tot, havia estat a la presó. També han dit que, en una ocasió, havien vist un revòlver que tenia l'home, tot i que han admès que la nit del crim van coincidir amb ell a la festa que es feia per celebrar la victòria del CP Voltregà a la WSE Cup europea i no van veure que el portés a sobre.
Vinculen el crim amb una baralla per drogues
Un altre mosso, encarregat de prendre declaració als testimonis, ha confirmat la versió dels fets una amiga de la víctima va exposar en la sessió de dimarts. El policia ha explicat que quan els agents desplegats sobre el terreny van prendre declaració al noi i la noia que eren amb el menor quan el van assassinar, van determinar que les seves versions presentaven incongruències.
"El que no quadrava era el relat de com ells havien aparegut en aquella zona, era poc coherent perquè ells deien que estaven en un altre lloc, aproximadament a uns 400 metres, que van sentir els crits i que quan van arribar al punt ja van veure que l'acusat i la víctima s'estaven barallant i que tot va acabar com va acabar", ha detallat.
Ha indicat que aquestes incoherències van dur la policia a demanar als joves que tornessin a declarar a comissaria i ha dit que, en general, les versions es van mantenir. Amb tot, tres dies després dels fets, la noia va presentar-se davant la policia i va dir que volia modificar les seves paraules: "Va ser en aquesta última declaració quan va dir que havien anat a casa d'acusat l'altre noi i amb la víctima", ha indicat l'agent, que ha dit que un cop allà es va produir una baralla que va acabar amb la mort del menor. "Aquesta versió sí que coincidia amb el relat dels veïns", ha apuntat.
Des del punt de vista del mosso, la jove va mentir en la seva primera declaració perquè es va sentir intimidada pel noi: "Tenia por que li fes alguna cosa", ha dit el policia, que ha afegit que alhora presentava "remordiments de consciència", ja que coneixia la família de la víctima.
D'altres mossos que han comparegut aquest dimecres també han confirmat que la matinada del crim la jove es trobava molt afectada emocionalment i molt nerviosa: "No deixava de cridar, l'han matat, l'ha matat", ha apuntat una agent que ha dit que, per contra, l'altre noi estava "molt callat i quiet" com si es trobés en situació de "xoc".
En aquesta línia, els mossos han assenyalat el jove no hauria estat del tot sincer en la seva declaració perquè no volia que se sabés que el motiu de la baralla estava vinculat amb drogues.
Així, la principal hipòtesi dels investigadors és que la noia, el noi, Aleix i Daniel (la víctima i l'acusat) estaven a la festa del CP Voltregà i que, fins i tot, haurien estat "bevent i consumint algun tipus de drogues tots junts". El cap d'investigació de la Unitat Territorial dels Mossos d'Esquadra de Manresa ha dit que en un moment donat l'acusat va anar al cotxe del jove a carregar el seu telèfon mòbil i que quan el propietari del vehicle va apropar-se al turisme va veure que algú li havia sostret un gram de cocaïna.
Aquest robatori va fer que els tres joves es desplacessin a casa de l'acusat per demanar-li explicacions. Segons la reconstrucció dels Mossos, la situació es va tensar, els dos nois es van enfrontar al presumpte autor dels fets i van colpejar-lo a la cara, provocant-li diverses ferides, i aquest va acabar traient una arma de foc i va disparar el menor al cap.
En la sessió també han declarat la mare de la víctima i el padrastre, que s'han mostrat visiblement afectats, i han dit que desconeixien amb exactitud quina era la relació que unia el menor, de 15 anys, amb el presumpte autor, que en tenia 40.
Demanen penes de més de 20 anys de presó
L'acusat d'aquest crim es troba en presó preventiva des del moment del succés i s'enfronta a penes superiors als 20 anys de presó.
Per una banda, la fiscalia l'acusa dels delictes d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i dipòsit d'armes, i li reclama que pagui una indemnització als familiars de 170.000 euros. D'altra banda, l'acusació particular li demana 22 anys de presó per un homicidi dolós. La defensa de l'acusat, en canvi, demana l'absolució i a preguntes del tribunal aquest dilluns l'acusat va negar ser l'autor dels fets.
El judici per la mort del noi continuarà aquest dijous amb els informes pericials i els resultats de les inspeccions oculars fetes per la policia.