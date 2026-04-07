07 de abril de 2026

Societat

Crema una casa deshabitada a Centelles

Les flames han afectat la primera planta i la vegetació de l’exterior

  Incendi en una casa deshabitada de Centelles.

Publicat el 07 d’abril de 2026 a les 08:52

La passada nit, els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi en una casa deshabitada de Puigsagordi, a Centelles. En concret, el telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís de les flames a les 22:08 hores de dilluns.

Un cop al lloc dels fets i amb tres dotacions terrestres, els Bombers van poder comprovar que el foc estava totalment desenvolupat. Finalment, l’incendi ha afectat per complet la primera planta de la casa i la vegetació exterior que envolta la construcció.

La casa està deshabitada i no hi ha hagut ferits, detallen des del cos.

 

