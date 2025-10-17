El projecte osonenc Enso Ferments, reconegut amb el Premi Emprenedoria Rural

Enso Ferments, de Sant Martí Sescorts, ha estat el projecte reconegut amb el Premi Emprenedoria Rural 2025. La gala s'ha celebrat aquest dijous a l'edifici del Sucre de Vic i ha reunit el millor talent emprenedor del territori i les principals institucions i entitats que impulsen el desenvolupament rural.
Durant l'acte s'han reconegut la desena de projectes fialistes d'enguany -tres d'osonencs-, unes iniciatives que demostren que el món rural és sinònim d'innovació, compromís i futur.
El primer premi de la 5a edició ha estat per a Enso Ferments, un projecte de Sant Martí Sescorts que aposta per l'alimentació viva, saludable i de proximitat a través de la fermentació artesanal.
També s'han lliurat tres accèssits: el Jove, per a Bellota Sanota -cosmètica natural i aprofitament de plantes medicinals-; el Social a la Cooperativa Tres Cadires, per la seva contribució a l'economia social i solidària a través d'una producció artesanal i ecològica; i l'Accèssit Sostenibilitat a Viver Tres Turons, pel seu treball en la recuperació de flora aquàtica autòctona i la gestió ambiental responsable.
El Premi Emprenedoria Rural l'impulsen l'Escola EFA Quintanes, Casa Tarradellas, el BBVA i la Fundació Antiga Caixa Manlleu.