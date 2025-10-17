17 de octubre de 2025

Societat

El projecte osonenc Enso Ferments, reconegut amb el Premi Emprenedoria Rural

Ha rebut el primer premi per la seva aposta per a una alimentació viva, saludable i de proximitat

  • Guanyadors de la 5a edició del Premi Emprenedoria Rural. -

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 10:11
Actualitzat el 17 d’octubre de 2025 a les 10:17

Enso Ferments, de Sant Martí Sescorts, ha estat el projecte reconegut amb el Premi Emprenedoria Rural 2025. La gala s'ha celebrat aquest dijous a l'edifici del Sucre de Vic i ha reunit el millor talent emprenedor del territori i les principals institucions i entitats que impulsen el desenvolupament rural.

Durant l'acte s'han reconegut la desena de projectes fialistes d'enguany -tres d'osonencs-, unes iniciatives que demostren que el món rural és sinònim d'innovació, compromís i futur.

El primer premi de la 5a edició ha estat per a Enso Ferments, un projecte de Sant Martí Sescorts que aposta per l'alimentació viva, saludable i de proximitat a través de la fermentació artesanal.

També s'han lliurat tres accèssits: el Jove, per a Bellota Sanota -cosmètica natural i aprofitament de plantes medicinals-; el Social a la Cooperativa Tres Cadires, per la seva contribució a l'economia social i solidària a través d'una producció artesanal i ecològica; i l'Accèssit Sostenibilitat a Viver Tres Turons, pel seu treball en la recuperació de flora aquàtica autòctona i la gestió ambiental responsable.

El Premi Emprenedoria Rural l'impulsen l'Escola EFA Quintanes, Casa Tarradellas, el BBVA i la Fundació Antiga Caixa Manlleu.

