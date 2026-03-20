Els mestres tallen la C-25 i la C-17 a Gurb

Darrer dia d'una setmana d'aturades i manifestacions arreu del país, en què mestres, professors i personal d'administració i serveis educatius han sortit al carrer en massa per expressar el seu malestar amb les condicions laborals i les polítiques del Departament d'Educació, més encara, després de l'acord entre la conselleria i els sindicats CCOO i UGT, minoritaris dins la mesa sectorial.
Aquest divendres s'ha convocat una gran mobilització a Barcelona, on els docents de tots el país es trobaran per reclamar els seus drets. Les manifestacions han començat de bon matí arreu del país i, en el cas d'Osona, els professors han tallat a primera hora l'Eix Transversal i la C-17 a Gurb, al punt en conflueixen les dues carreteres, amb la col·laboració de Revolta Pagesa. La C-17 també s'ha tallat a Malla.
Pels volts de les 10 del matí s'han aixecat els talls i s'ha restablert la circulació; ara el professorat d'Osona i el Lluçanès es dirigeix en marxa lenta direcció a la gran mobilització de Barcelona.
Setmana de mobilitzacions
Els mestres d'arreu del país s'han mobilitzat al llarg de tota la setmana a través d'accions territorialitzades per tot el país. En el cas del professorat d'Osona i el Lluçanès, la primera de les accions va tenir lloc dilluns a la plaça Major, en el marc d'una performance organitzada per l'Assemblea Docent Osona-Lluçanès.
D'altra banda, dimecres, els mestres de la comarca van unir-se a la manifestació convocada a Manresa. Abans, però, van tancar-se a fer nit a l'Institut Jaume Callís de Vic i, al matí, van iniciar una marxa lenta des de la capital d'Osona i fins a la capital del Bages, on van unir-se a la manifestació prevista davant dels Serveis Territorials de la Generalitat a la Catalunya Central.