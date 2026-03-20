20 de març de 2026

Societat

Els mestres tallen la C-25 i la C-17 a Gurb

La circulació s'ha restablert a mig matí d'aquest divendres; ara el professorat d'Osona i el Lluçanès es dirigeix en marxa lenta direcció Barcelona, on s'ha convocat una gran mobilització

  • Unes 200 persones tallen la C-17 i la C-25 a Gurb en el marc de la vaga de mestres d'aquest divendres. -

Publicat el 20 de març de 2026 a les 08:23
Actualitzat el 20 de març de 2026 a les 10:39

Darrer dia d'una setmana d'aturades i manifestacions arreu del país, en què mestres, professors i personal d'administració i serveis educatius han sortit al carrer en massa per expressar el seu malestar amb les condicions laborals i les polítiques del Departament d'Educació, més encara, després de l'acord entre la conselleria i els sindicats CCOO i UGT, minoritaris dins la mesa sectorial.

Aquest divendres s'ha convocat una gran mobilització a Barcelona, on els docents de tots el país es trobaran per reclamar els seus drets. Les manifestacions han començat de bon matí arreu del país i, en el cas d'Osona, els professors han tallat a primera hora l'Eix Transversal i la C-17 a Gurb, al punt en conflueixen les dues carreteres, amb la col·laboració de Revolta Pagesa. La C-17 també s'ha tallat a Malla.

Pels volts de les 10 del matí s'han aixecat els talls i s'ha restablert la circulació; ara el professorat d'Osona i el Lluçanès es dirigeix en marxa lenta direcció a la gran mobilització de Barcelona.

  • Protesta del professorat d`Osona i el Lluçanès, que han tallat la C-17 i la C-25 a Gurb.

Setmana de mobilitzacions

Els mestres d'arreu del país s'han mobilitzat al llarg de tota la setmana a través d'accions territorialitzades per tot el país. En el cas del professorat d'Osona i el Lluçanès, la primera de les accions va tenir lloc dilluns a la plaça Major, en el marc d'una performance organitzada per l'Assemblea Docent Osona-Lluçanès.

D'altra banda, dimecres, els mestres de la comarca van unir-se a la manifestació convocada a Manresa. Abans, però, van tancar-se a fer nit a l'Institut Jaume Callís de Vic i, al matí, van iniciar una marxa lenta des de la capital d'Osona i fins a la capital del Bages, on van unir-se a la manifestació prevista davant dels Serveis Territorials de la Generalitat a la Catalunya Central.

