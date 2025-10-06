«La IA canviarà moltes coses, és el futur i estem treballant per integrar-la al nostre dia a dia»

El vigatà Xavier Quer és director d'organitzacions internacionals a la multinacional japonesa NTT Data, una de les consultories tecnològiques més potents del planeta. S'ocupa d'assessorar organismes de tot el món en grans projectes de digitalització, un fet que li dona una perspectiva privilegiada sobre quines són les motivacions i les preocupacions de diversos estats i organitzacions d'arreu del món.
Vostè és especialista en la gestió i la coordinació del cicle complet de licitacions públiques internacionals per a importants institucions globals. Tot va començar estudiant Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona i amb unes pràctiques al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, actual Acció.
Vaig estudiar Economia a la UAB i llavors em van sortir unes pràctiques a COPCA a Barcelona. Un cop ja havia canviat a Acció, vaig aconseguir unes pràctiques a Brussel·les. Allà, l'oficina estava dividia en mercat local belga i institucions europees, és a dir, ajudàvem empreses catalanes a participar en licitacions públiques europees. Jo estava en aquest segon àmbit. Des de llavors m'he dedicat als organismes europeus i internacionals.
Més endavant aterra a Everis, una consultoria experta a oferir serveis tecnològics, l'actual consultoria japonesa NTT DATA.
Vaig estar-hi un parell d'anys, també a Brussel·les. Llavors vaig tornar a Barcelona, continuant treballant per organismes europeus. Ara ja en diem organismes internacionals, perquè hi afegim Nacions Unides.
Quins serveis ofereixen?
Oferim consultoria tecnològica i de negoci en diferents àmbits i sectors. En el meu cas, estic en el marc el sector públic, dins del qual hi tenim una unitat específica d'organismes internacionals.
Qui són els seus principals clients i quines són les principals inquietuds d'aquests?
Entre altres, els principals clients són la Comissió Europea, agències europees o les Nacions Unides. Cada un té unes preocupacions diferents, però al final són sector públic: en l'àmbit europeu són els responsables de definir les polítiques europees i d'implementar els sistemes necessaris per executar-les, així com ajudar els estats membres a implementar-les. Alguns dels organismes són més polítics, com el Parlament Europeu, i d'altres més executius, com la Comissió Europea. Cadascú té necessitats i objectius diferents, però al final treballem per oferir un millor servei públic als ciutadans europeus.
Posi'ns algun exemple de les solucions que ofereixen a aquests organismes internacionals.
Com a consultoria tecnològica oferim des del desenvolupament i manteniment d'aplicacions, infraestructures que suporten aquestes aplicacions o sistemes concrets de finances. També la part de consultoria de negoci, perquè qualsevol implementació d'un sistema tecnològic requereix un canvi organitzatiu i de processos interns. Tanmateix, podem oferir altres serveis per donar resposta a les necessitats que tenen aquests organismes a nivell tecnològic.
NTT DATA és una de les principals companyies d'un sector on la competència és abundant i la innovació és clau per a posicionar-se. Tenir una alta capacitat d'adaptació deu ser important, si tenim en compte que treballeu amb organisme que engloben diferents països.
Un factor rellevant és la multiculturalitat. Tant a dins de la nostra empresa com a casa dels clients, tens reunions amb persones de sis o vuit nacionalitats, cultures, maneres de parlar, decidir i pensar molt diferents. Saber llegir les diferències i adaptar-se és clau.
Les institucions públiques són la Fórmula 1 de la contractació pública, et trobes amb una competència molt preparada i gent que fa ofertes tècnicament molt potents. Nosaltres hem sabut adaptar-nos i aprendre per arribar a ser un dels tres proveïdors principals.
La burocràcia tampoc els deu facilitar els processos...
Com a companyia tenim persones treballant a 17 oficines en nou països diferents, un fet que, internament, ens facilita molt les coses perquè tractem els processos a escala global. Pel que fa a les institucions internacionals, el gran tema en referència a la burocràcia és el que anomenen bombolla europea, és a dir, defineixen unes polítiques a nivell europeu que després s'han d'implementar en l'àmbit dels estats membres. L'escull pel funcionariat europeu més aviat és el retorn del que s'ha definit i com s'han implementat a cada país, saber quin impacte ha tingut que s'ha definit.
Com interfereixen els conflictes bèl·lics i els moviments geopolítics actuals a la seva feina?
Com qualsevol altre sector, notem les conseqüències econòmiques d'un conflicte bèl·lic, per exemple, pel que fa a l'increment de costos.
L'arribada de Trump a la presidència dels Estats Units ha accelerat el debat de l'anomenada sobirania tecnològica. La lluita per la sobirania de les dades és un tema important per Europa...
Ja fa temps que s'estudia com desenvolupar sistemes perquè Europa tingui sobirania tecnològica, i potser l'arribada de Trump ho ha accelerat encara més. El que queda clar és que, fins ara, hi havia una certa dependència americana pel que fa als proveïdors de Cloud i el fet de voler definir i implantar un sistema informàtic on la sobirania tecnològica es mantingui a Europa, requereix certs passos. Estem treballant en com implementar un sistema que sigui segur i que, al mateix temps, estigui a Europa.
Expliqui'ns a què es refereix aquest concepte de Sobirania tecnològica...
Podríem dir que és la capacitat d'un país o d'un organisme de definir un sistema per poder controlar-ne la tecnologia associada i a on van a parar les dades. Si els proveïdors de Cloud no estan a Europa, aquestes dades surten d'aquest territori. Estem parlant de com fer que informació delicada, com per exemple historials mèdics, es quedi a Europa. Fa uns anys aquest fet no era una preocupació, ara sí. Tenir controlat on són les teves dades és clau.
S'estan desenvolupant eines perquè aquestes dades es quedin a Europa?
Sí. Els mateixos proveïdors de Cloud estan buscant la manera perquè això es pugui fer i s'adhereixi a la legislació europea, que també s'està definit en aquest marc. És un repte i, aconseguir-ho, requerirà un temps.
Parli'ns de la intel·ligència artificial (IA). Com hi treballen, quina importància té i, sobretot, com veu el futur d'aquest conjunt d'eines tecnològiques?
Per nosaltres és una revolució tecnològica i li donem molta importància. La intel·ligència artificial canviarà moltes coses i concepcions, és el futur, i estem treballant per integrar aquestes eines en el nostre dia a dia i per ajudar els nostres clients a fer-la servir.
Al mateix temps, no podem oblidar que la IA implica certs riscs, per exemple, el tema de la privacitat o l'impacte ètic i moral d'aquestes eines tecnològiques a la societat. Tot això s'ha de tenir en compte quan es defineixen nous sistemes amb l'ús d'aquestes eines.
L'ètica a l'hora d'implementar la intel·ligència artificial preocupa a les organitzacions internacionals?
Sí, i de fet, ens hauria de preocupar a tots. Les institucions europees hi estan posant molt esforç. També és cert que tot està en vies de desenvolupament. La part positiva és que se n'està parlant des de l'inici del procés.
En el context d'un món on constantment estem generant informació, la gestió d'aquesta és un altre gran tema.
Sí, i és un debat tant a nivell individual com col·lectiu, d'organitzacions públiques i privades. La quantitat d'informació que hem generat és immensa i aquí comencen els problemes. A on guardem aquesta informació? Com podem treure'n el màxim profit? A Europa s'està movent el tema dels nous espais de dades, una tecnologia per compartir les dades de forma segura i sobirana, descentralitzada i que ajudi a controlar la traçabilitat dels sistemes.
Parli'ns dels sistemes heretats. Què són i per què poden acabar ocasionant maldecaps a les organitzacions, siguin públiques o privades?
Un sistema Legacy o heretat és un sistema antic que es va fer fa uns anys amb una tecnologia obsoleta que ja no s'està renovant, i que fins i tot pots arribar a tenir problemes per trobar experts que t'ajudin amb el manteniment. Què faig?
La decisió és apostar per noves tecnologies que ofereixen millors resultats, però requereixen fer un canvi de mentalitat. No és només un canvi de sistema, sinó també un canvi de governança intern, de persones, de processos...
A Catalunya, quines són les prioritats i preocupacions de les institucions pel que fa a la digitalització?
Tenim els mateixos problemes, entre els quals els sistemes heretats o els sistemes de dades. La gran diferència amb els organismes europeus és que el Govern català està més relacionat amb el ciutadà.