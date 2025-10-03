03 de octubre de 2025

Societat

Reoberta la C-17 a Vic després d'una manifestació en suport a la Flotilla i al poble palestí

Desenes de persones han tallat la via a primera hora d'aquest divendres

  • Desenes de persones tallen la C-17 a Vic en suport a Palestina. -

Publicat el 03 d’octubre de 2025 a les 10:17
Actualitzat el 03 d’octubre de 2025 a les 10:57

Reobert el trànsit a la C-17 a Vic després que desenes de manifestants hagin tallat la via en el marc d'una protesta de suport a la Flotilla i al poble palestí.

L'acció ha arrencat a les 9:00 hores del matí al Carrefour de la capital d'Osona i, pocs minuts després, la mobilització ha iniciat la marxa direcció a la C-17.

En concret, s'han incorporat a la via per Can Pamplona. Al llarg d'aproximadament una hora, el trànsit ha quedat totalment aturat i els vehicles havien de desviar-se per la sortida 57.

Els participants en la manifestació són, majoritàriament, persones joves, tenint compte que per aquest divendres hi ha convocada una vaga estudiantil.

  • Manifestants tallen la C-17 a Vic en suport al poble palestí i als activistes de la Flotilla.

Centenars de persones es mobilitzen a Osona

Aquest dijous al vespre, centenars de persones s'han mobilitzat a Osona contra l'assalt d'Israel a la Flotilla. A Vic és on hi ha hagut la concentració més multitudinària de la comarca, mentre que a Manlleu més de 200 persones s'han aplegat a la plaça Fra Bernadí en el marc d'una manifestació que arrencava amb una eixordadora cassolada popular.

També s'ha llegit un manifest per exigir la fi del bloqueig a Gaza, l'obertura d'un corredor humanitari "internacional, estable i segur", l'alliberament "immediat" dels participants de la Flotilla, el lliurament de l'ajuda humanitària a les associacions palestines, la devolució dels vaixells confiscats, l'embargament "total" d'armes a Israel o la ruptura de les relacions diplomàtiques, comercials, esportives i culturals amb el règim israelià "mentre persisteix l'ocupació i el genocidi".

Una de les activistes que viatjava a bord de l'expedició humanitària és la manlleuenca Ariadna Masmitjà: "Suposem que es troba detinguda per Israel".

Hi haurà ampliació.

