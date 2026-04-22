Pilarín Bayés celebra el seu aniversari amb un gran 85 de xocolata: «M’agradaria viure una mica més»

Pilarín Bayés ho comparteix tot -o gairebé tot- a xarxes al seu fidel públic i, el seu 85è aniversari no podia ser menys. La ninotaire ha compartit una publicació al seu perfil d'Instagram en què surt amb un gran 85 de xocolata, fet pel xocolater Lluc Crusellas, a sobre del qual hi ha dues espelmes i el barret que la caracteritza.
"Avui faig 85 anys! He tingut molta sort. He treballat molt. No em fa por morir-me. Ara ja no em fa por gairebé res. M’agradaria viure una mica més. Gràcies Per les vostres felicitacions. Gràcies Lluc pels 85", escriu Bayés al seu perfil d'Instagram. Unes paraules que arriben uns mesos després d'haver passat uns dies ingressada a l'hospital per un bac que li va impedir dibuixar durant unes setmanes.
"Mai havia estat tant temps sense dibuixar", compartia la ninotaire a través d'Instagram quan per fi va sortir de l'hospital. Ara, totalment recuperada, se la veu celebrar acompanyada dels seus éssers estimats els 85 anys de treball i goig.
"M'han regalat un retrat de Tintín amb el capità Haddock i la Castafiore. I bombons sense sucre perquè soc diabètica", ha revelat Bayés en directe a Els teloners del Versió RAC1. A les imatges es veu la ninotaire gaudint d'un esmorzar al sol amb bona companyia i un gran somriure.
El mateix somriure que mostra a la publicació en què comunica als seus seguidors que, d'ara endavant, anirà acompanyada d'un bastó per evitar nous entrebancs. "Ha arribat l’hora del bastó! Del bastó, del tamboret, el calçador i tots els estris necessaris per als entrebancs de cada dia!", explica Bayés al seu perfil d'Instagram. Tot i això, segons ha confirmat al programa de Rac1, aquest estiu preveu tornar a tirar-se de cap a la piscina, una tradició que aquest 2025 no ha pogut mantenir per problemes de salut.