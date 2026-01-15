Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 16, 17 i 18 de gener

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 16, 17 i 18 de gener de 2026 a les nostres comarques.
Manlleu: Festa dels Tonis 2026
A Manlleu celebren la Festa de Sant Antoni Abat amb un bon grapat d'actes i activitats des del 9 de gener i fins a l'1 de març. Aquest cap de setmana, però, arriben les propostes centrals de la festivitat amb la missa en honor al Sant i dels difunts del gremi dels Tonis i la cercavila del passant dels traginers el dissabte 17 de gener. El diumenge 18 tindrà lloc l'esmorzar de traginers, la missa a la parròquia de Santa Maria i la benedicció de cavalleries i el Passant dels Tres Tombs.
- Què? Tonis de Manlleu 2026
- Quan? Del 9 de gener a l'1 de març
- On? Manlleu
- Més informació
Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges de gener s'ofereix a Vic la visita guiada Intervenció arquitectònica a l'església barroca de la Pietat. La visita anirà a càrrec d'Anna Rovira o Ariel Cavilli i s'iniciarà a les 11:30 hores a l'Oficina de Turisme de la capital d'Osona.
- Què? Visita guiada dels diumenges
- Quan? Diumenges 11, 18 i 25 de gener
- On? Vic
- Més informació a l'Oficina de Turisme de Vic
Viladrau: XXII Rallye d'Hivern
El dissabte 17 de gener de 2026 es disputarà el XXII Rallye d'Hivern de Viladrau, la cursa de regularitat que inaugura la temporada esportiva i que, enguany, s'inclou en el calendari internacional de la Fédération Internationale Vehicules Anciens (FIVA). Compta amb vuit trams i 240 quilòmetres de regularitat a través de carreteres mítiques del Montseny i les Guilleries -també amb quilòmetres nocturns-.
Taradell: Festa Major d'hivern 2026
A Taradell no para la gresca i la xerinola i, del 16 al 20 de gener, celebren la Festa Major d'Hivern 2026 amb propostes relacionades amb la cultura popular com la cercavila de gegants, el Ball del Ciri o les Danses tradicionals, així com música en directe i activitats per a tota la família.
Torelló: IX Festa de l'Esport
El diumenge 18 de gener se celebra la IX Festa de l'Esport de Torelló, un acte per a reconèixer els i les esportistes de les entitats del municipi i la seva trajectòria dins dels clubs.
