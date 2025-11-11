11 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Successos

Controlat un incendi a l'antic escorxador de Gurb

Les flames han afectat la teulada

  • Dotació dels Bombers en una imatge d'arxiu. -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 17:14

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat aquest dimarts a la tarda l'antic escorxador de Gurb, al carrer Sant Hipòlit.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de les flames a les 13:14 hores i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions.

La nau està en desús i el foc s'ha quedat confinat a l'interior. L'incendi ha afectat la teulada. Efectius dels Bombers continuaran revisant l'edifici -de planta baixa- per si hi ha punts calents.

L'incendi ha alertat la ciutadania, ja que una densa columna de fum s'ha fet visible des de diferents punts de Vic i voltants.

 

Et pot interessar