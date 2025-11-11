Controlat un incendi a l'antic escorxador de Gurb

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat aquest dimarts a la tarda l'antic escorxador de Gurb, al carrer Sant Hipòlit.\r\n\r\nEl telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de les flames a les 13:14 hores i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions.\r\n\r\nLa nau està en desús i el foc s'ha quedat confinat a l'interior. L'incendi ha afectat la teulada. Efectius dels Bombers continuaran revisant l'edifici -de planta baixa- per si hi ha punts calents.\r\n\r\nL'incendi ha alertat la ciutadania, ja que una densa columna de fum s'ha fet visible des de diferents punts de Vic i voltants.\r\n\r\n\r\n\r\nColumna de fum densa i visible a Gurb. Ens alerten d'un incendi al c/ Sant Hipòlit, a la zona de l'antic escorxador (avís 13.14h @112).\r\n\r\nActivem 5 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/zzVMsMK9oa\r\n— Bombers (@bomberscat) November 11, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n