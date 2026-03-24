Apareixen uns cartells a Barcelona de «joves de Vox» contra Ignacio Garriga

Cartells sorprenents els que han aparegut al centre de Barcelona. Un grup d'entre dos i tres joves estava penjant aquest dimarts diversos cartells signats per suposats "joves de Vox" però contra el seu líder a Catalunya, Ignacio Garriga. Fonts de la formació desconeixen qui s'amaga darrere d'aquesta acció ni quina és la motivació de la iniciativa. En tot cas, cal tenir en compte que la formació d'extrema dreta es troba en un moment delicat de crisi interna.
Què hi apareix en aquests cartells? Doncs estan signats per "Vox Jóvenes" i apareix el text "Garriga$$". A la imatge, surt el líder de Vox a Catalunya amb dos símbols del dòlar tapant-li els ulls. A més, s'afegeix que Garriga és el "millor aliat del PSOE" i es conclou amb un missatge molt clar: "Les joventuts no es venen". Així doncs, si bé es desconeix quina és l'autoria, es transmet que els joves de Vox han fet aquests cartells contra el líder a Catalunya i secretari general de la formació a l'Estat.
Fonts de la formació expliquen que "Vox Jóvenes" no existeix i remarquen que el partit, a diferència d'altres formacions, no tenen unes joventuts de manera oficial. Així doncs, emmarquen aquesta actuació en un suposat atac per part d'activistes "socialistes o independentistes". "Vox Jóvenes" sí que compta amb un perfil a X amb més de 50.000 seguidors que comparteix els missatges oficials de l'organització. És un perfil oficial del partit, però no és una organització interna: no hi ha ningú al capdavant ni es nomenen càrrecs ni portaveus.
En tot cas, alguns d'aquests cartells han tingut una vida curta. Segons ha pogut constatar aquest diari, un operari ha arrancat alguns d'aquests cartells, concretament els que estaven situats a la plaça Catalunya, bàsicament perquè estaven situats en un espai reservat per a publicitat. Caldrà veure si aquesta encartellada és una de les conseqüències de la crisi interna a Vox. La formació, malgrat que manté una bona projecció electoral, es troba immersa en una tensió a les seves files.
Ara bé, aquestes disputes internes, juntament amb el bloqueig dels governs autonòmics del PP i l'alineament amb les polítiques de Donald Trump, sembla que comencen a castigar els de Santiago Abascal. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS) marca com Vox ha perdut suport electoral i ara obtindria el 16,6% dels vots, fet que suposa una pèrdua del 2,3% respecte fa tan sols un mes.