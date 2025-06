Artur Mas és l'expresident de la Generalitat que més diners públics gasta amb 42.000 euros

Els pressupostos de la Generalitat dediquen cada any un màxim de 60.000 euros a cada oficina dels expresidents. Uns recursos per pagar la seguretat, trasllat, desplaçaments i l'organització d'actes i conferències que facin tant a Catalunya com a la resta de l'Estat o a l'estranger.

Tot i això, cal tenir en compte que les despeses de personal, lloguer, consums i manteniment de les oficines dels expresidents s'atenen directament des de la Presidència de la Generalitat, que n'assumeix els costos. Per tant, els recursos gastats que els expresidents argumenten en les seves memòries anuals no inclouen la factura del funcionament de l'oficina.

Segons les dades que apareixen al Portal de transparència de la Generalitat, cap dels expresidents de la Generalitat ha incrementat despeses el 2024 respecte al 2023. De fet, tots les redueixen en menor o major mesura. Mas és el que ha gastat més diners en els últims tres anys. El 2024 manté la primera posició en despeses amb 41.877 euros, 3.000 menys que l'any anterior. En segon lloc, se situa Montilla, amb 33.879 euros gastats, 658 euros menys que el 2023.

Seguint als anteriors, Pere Aragonès és el tercer expresident que més ha invertit, en el seu cas per posar en marxa la seva oficina en els últims quatre mesos del 2024. Els que han gastat menys han estat Torra amb 15.763 euros, 5.265 menys que l'any anterior, i Puigdemont, amb un mínim històric de 2.862 euros.

El descens de les despeses de Carles Puigdemont es deu, en una immensa part, a la baixa per motius de salut del responsable de l’Oficina, Josep Lluís Alay, entre el primer de febrer i el 31 d'agost del 2024. Concretament, els recursos gastats han caigut en més de 15.000 euros passant dels 18.665 el 2023 als 2.862 euros el 2024, la xifra més baixa des que el 2018 Puigdemont va estrenar la seva oficina d'expresident.

Artur Mas, qui més gasta per tercer any consecutiu

Dels 41.877 euros que Mas s'ha gastat el 2024, la partida més important, de 15.000 euros, es destina a seguretat. I, en segon lloc, hi ha els 12.200 euros que ha dedicat al seu videopòdcast A favor de la política. Justament, un capítol d'aquest projecte personal està dedicat a l'emissió d'una conversa amb l'expresident Jordi Pujol.

Per altra banda, Montilla és qui durant 4 dels últims 10 anys ha gastat més, només per sota de Mas. Aquest darrer any ha tingut despeses pel valor de 34.000 euros. En la memòria anual de l'expresident, es fa constar que ha gastat 2.464 euros en ornaments de l'oficina; 2.990 euros en premsa; i gairebé 8.000 euros per mantenir la seva pàgina web.

Pasqual Maragall, aportació especial

El cas de Pasqual Maragall no és comparable amb la resta d'expresidents de la Generalitat. El Govern va acordar el 2020 transferir-li la dotació pressupostària que li pertoca per atendre les seves necessitats personals i socials bàsiques, ja que pateix Alzheimer.

Per contra a tota la resta, Jordi Pujol, tot i ser expresident, el juliol del 2014 va renunciar tant al seu sou com a l'oficina d'expresident després de revelar que la seva família tenia diners sense regularitzar.